So viel ist Ryan Reynolds und Robs Fußballklub heute wert

Ryan Reynolds (48) und sein Schauspielkollege Rob McElhenney (47) konnten mit ihrem Investment in den Fußballklub Wrexham AFC einen echten Volltreffer landen. Laut Fortune soll sich die finanzielle Lage des Sportvereins um 4900 Prozent verbessert haben. Seit die beiden Hollywoodstars den Klub im Februar 2021 für rund 2,4 Millionen Euro erwarben, hat sich dessen Wert auf fast 120 Millionen Euro gesteigert. Die Waliser spielten vor dem Kauf in der fünften Liga und sind seitdem auch sportlich durchgestartet – momentan kicken sie in der dritten Liga.

Die Idee zum Kauf kam Rob durch eine Doku über einen anderen kleinen Fußballklub. Da der "It’s Always Sunny in Philadelphia"-Darsteller jedoch nicht über genügend finanzielle Mittel verfügte, holte er Ryan ins Boot. Die daraus entstandene Serie "Welcome to Wrexham" wurde nicht nur ein Riesenerfolg und mit einem Emmy ausgezeichnet, sondern verhalf dem Verein auch zu einer deutlich größeren Bekanntheit. Die Fans in Wrexham sind begeistert von den neuen Besitzern. "Rob und Ryan haben unsere Stadt und unseren Fußballverein verändert. Ohne sie wären wir aufgeschmissen gewesen", erklärte ein Supporter im vergangenen September gegenüber ESPN.

Seit Ryan und Rob das walisische Städtchen für sich entdeckt haben, durfte sich Wrexham schon über einige weitere berühmte Besucher freuen. Zuletzt statteten "Magic Mike"-Star Channing Tatum (44) und Musiker Billie Joe Armstrong (53) dem Stadion einen Besuch ab. Der Ehemann von Blake Lively (37) dokumentierte die Stippvisite mit ein paar Schnappschüssen auf Instagram, zu denen er schrieb: "Ein paar Freunde kamen nach Wrexham und wir haben das Beste daraus gemacht. Unvergessliche 36 Stunden, die durch die Herzlichkeit und Schönheit der Menschen in dieser Stadt ermöglicht wurden. Es gibt nichts Vergleichbares."

Getty Images Rob McElhenney und Ryan Reynolds, April 2023

Instagram / vancityreynolds Channing Tatum, Billie Joe Armstrong und Ryan Reynolds in Wrexham

