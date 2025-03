Menendez-Familie reicht Beschwerde gegen Staatsanwalt ein

Die Familie der Menendez-Brüder erhebt schwere Vorwürfe gegen den Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman. Dieser ist an der aktuellen Überprüfung des Falls von Erik (54) und Lyle Menendez (57) beteiligt, die 1996 wegen der Ermordung ihrer Eltern verurteilt wurden. Erik und Lyles Cousine Tamara Goodell hat im Namen der Familie eine formelle Beschwerde bei der Zivilabteilung des United States Attorney's Office eingereicht. In dieser wirft sie Nathan vor, er habe ihre Rechte als Opfer verletzt und die Familie durch sein Verhalten erneut traumatisiert. Insbesondere in einem kürzlichen Treffen mit etwa zwei Dutzend Familienmitgliedern habe Nathan die Belange der Opferfamilie ignoriert und sie verbal und emotional belastet.

In der Beschwerde, die TMZ vorliegt, beschreibt Tamara das Treffen als respektlos und einschüchternd. Der Rechtsanwalt habe die Sorgen der Familie abgetan und sie stattdessen beschuldigt, seine öffentlichen Stellungnahmen nicht ausreichend verfolgt zu haben. Anstatt den Angehörigen zuzuhören, habe Nathan die Gelegenheit genutzt, um sich selbst ins Zentrum der Diskussion zu rücken. Seine abweisende Haltung und das Fehlen von Mitgefühl hätten bei den Anwesenden Spuren hinterlassen, sodass sich einige gedemütigt und erneut viktimisiert gefühlt hätten. Die Familie beruft sich dabei auf Marsy’s Law, das Kriminalitätsopfer vor unfairer Behandlung und Einschüchterung schützt.

Hinter der Beschwerde stehen tiefe emotionale Wunden. Erik und Lyle wurden 1996 wegen der Ermordung ihrer Eltern verurteilt, ein Fall, der wegen seiner Brutalität und der medienwirksamen Prozesse große Aufmerksamkeit erregt hatte. Die Familie ringt noch immer mit den seelischen Folgen dieser Tragödie. Tamara und andere Verwandte setzen sich seit Jahren dafür ein, dass die Stimmen der Opfer im Verfahren Gehör finden. Für die Familie ist das Verhalten von Nathan angesichts dieser Belastungen ein erneuter Rückschlag, der ihre Forderungen nach Fairness und Respekt deutlich zunichtemacht.

Getty Images Familie von Lyle und Erik Menendez, Oktober 2024

Getty Images Lyle Menendez und Erik Menendez, 1992

