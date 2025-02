Leni Klum zieht bei der Fashion Week alle Blicke auf sich

Heidi Klums (51) Tochter Leni Klum (20) scheint immer mehr in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama zu treten. Am letzten Tag der New York Fashion Week besucht sie die Show von Stardesigner Michael Kors. Wie neue Fotos zeigen, glänzt Leni vor Ort in einem karamellfarbenen Spitzen-Ensemble! Dazu kombiniert sie einen passenden leichten Cardigan und bindet ihre langen Haare zu einem strengen Zopf zurück.

Leni ist nicht der einzige Promi-Spross, der sich bei dem exklusiven Event von seiner besten Seite zeigt. Auch Riverdale-Star Molly Ringwald (56) erschien bei der Fashion Week in Begleitung von Söhnchen Roman Stylianos Gianopoulos. Vor wenigen Tagen liefen die beiden bei der Modeschau des Labels Lingua Franca im renommierten The Bowery Hotel. Die Darstellerin trug ein auffälliges seidenes Kleid mit roten und weißen Streifen, während Roman einen entspannten Look mit T-Shirt, Kapuzenpullover und Shorts zur Schau stellte.

Die Fashion Week ist nicht die einzige Gelegenheit, bei welcher Fans von Leni einen Blick auf die Beauty werfen können. Ihre Unterstützer haben bei der kommenden Staffel von Germany's Next Topmodel die Chance, sie neben Heidi als Teil der Show zu bewundern. Die 20-Jährige ist bei der Jubiläumsstaffel nicht nur ein besonderer Gast, sondern verkörpert auch mit ihrer Mutter das Gesicht des neuen Kampagnenshootings. Auf einem Promofoto, welches die Frau von Tom Kaulitz (35) auf Instagram teilte, ist das Mutter-Tochter-Duo auf dem Laufsteg bei einem rührenden Moment zu sehen.

Getty Images Molly Ringwald und ihr Sohn Roman bei der Lingua-Franca-Modenschau in New York im Februar 2025

Getty Images Leni und Heidi Klum bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

