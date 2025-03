Boris Becker bringt Buch über seine Zeit im Gefängnis raus

Tennis-Legende Boris Becker (57) veröffentlicht nun bald seine Knast-Memoiren mit dem Titel "Inside". Der ehemalige Wimbledon-Sieger will darin offen über die härtesten Monate seines Lebens sprechen, die er hinter Gittern verbrachte. Verurteilt wurde Boris im April 2022 von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Insolvenzstraftaten. Siebeneinhalb Monate verbrachte er schließlich im Gefängnis, bevor er im Dezember 2022 vorzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben wurde. Während dieser Zeit stand ihm seine heutige Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro zur Seite, die ihn unermüdlich unterstützte. Sein Buch beschreibt er auf Instagram als "ungefiltert und unmaskiert" – ein Werk, das seine Wahrheit erzählt.

Nach dem Schuldspruch wurde Boris zunächst in die berüchtigte Wandsworth-Haftanstalt gebracht und später in das Huntercombe-Gefängnis verlegt. Dort habe er Ängste, Einsamkeit und den Alltag mit Schwerkriminellen durchlebt. Doch trotz der schwierigen Umstände habe er auch Kraft für einen Neuanfang geschöpft. Seine Erfahrungen aus dieser Zeit, geprägt von persönlichem Widerstand und Erlösung, fließen nun in das Buch ein. In einem Instagram-Post reflektierte der ehemalige Sportstar: "Durch Triumph und Katastrophe habe ich erkannt, dass wahre Stärke nicht darin besteht, was wir erreichen oder besitzen – es geht darum, wie wir es überstehen, wenn wir alles verlieren, was uns ausmacht."

Abseits des Gefängnisses erlebte Boris in den letzten Jahren auch private Wendepunkte. Die Insolvenz, die ihn 2017 in den finanziellen Ruin trieb, wurde im April 2024 offiziell in Großbritannien beendet. Rund ein halbes Jahr später, im September 2024, gab er seiner Partnerin Lilian das Ja-Wort. Trotz der Turbulenzen in seinem Leben betonte der oft umstrittene Star stets die Bedeutung von Familie. Seine vier Kinder und Lilian gelten als Anker in seinem Leben, das von den Extremen des Ruhms und tiefen Stürzen geprägt ist. Mit "Inside" zeigt er sich nun von einer schonungslosen und verletzlichen Seite.

Getty Images Boris Becker, Tennisstar

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro in ihren Flitterwochen, September 2024

