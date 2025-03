Heidi Klum ist der Spott um ihre schrille Stimme egal

Heidi Klum (51) hat in einem Interview mit der australischen Radioshow Fitzy and Wippa offen über ein Markenzeichen gesprochen, das sie seit Beginn ihrer Karriere begleitet: ihre auffällig hohe Stimme. "Die Leute machen sich über meine Stimme lustig, weil ich eine sehr hohe, schrille Stimme habe", verriet das Model und fügte hinzu, dass sie für viele "nervig" sein könne. Heidi, die sowohl in Deutschland mit Germany's Next Topmodel als auch in den USA mit Formaten wie America's Got Talent große Erfolge feiert, erntet für ihren unverwechselbaren Klang immer wieder Spott – doch das scheint ihr kaum etwas auszumachen.

Die Modelmama, die seit über zwei Jahrzehnten im Rampenlicht steht, berichtete weiter, dass ihre Stimme schon lange Gegenstand von Parodien und Witzen sei. Gerade in Sketchen oder von Comedians werde der ungewöhnlich hohe Klang ihrer Stimme immer wieder aufs Korn genommen. Doch anstatt sich davon einschüchtern zu lassen, sieht Heidi darin auch eine Stärke: "Ich habe eine sehr markante Stimme. Ich muss nur einen Satz sagen, und die Leute so: 'Oh ja, das ist Heidi.'" Für sie zeigt das, wie einprägsam sie für viele sei – eine Eigenschaft, die ihr im Showbusiness keineswegs geschadet habe.

Als Model, Moderatorin und Unternehmerin hat Heidi es geschafft, sich über die Jahre zu einem internationalen Star zu entwickeln. Seit 2006 begeistert sie mit ihrem Format "Germany's Next Topmodel" ein Millionenpublikum und ist längst zur Ikone des deutschen Fernsehens geworden. Privat zeigt sich die vierfache Mutter an der Seite ihres Mannes Tom Kaulitz (35) glücklich und lässt sich auch hier nicht von Vorurteilen oder Kritik beeinflussen. Ihr Erfolg, gepaart mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer charmanten Persönlichkeit, macht sie bis heute zu einer der bekanntesten deutschen Prominenten weltweit.

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes, Januar 2025

