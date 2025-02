John Miller genervt von Jennifer Garners Verhältnis zu Ben

Jennifer Garners (52) Beziehung zu ihrem ehemaligen Ehemann Ben Affleck (52) sorgt offenbar für Spannungen mit ihrem derzeitigen Partner John Miller. Insider berichten gegenüber Daily Mail, dass John Probleme mit der engen Beziehung zwischen Jennifer und Ben habe, obwohl er akzeptiere, dass die beiden als Eltern ihrer drei gemeinsamen Kinder miteinander verbunden bleiben müssen. "Er will Jen für sich haben", so der Insider. Die Schauspielerin, die sich immer wieder unterstützend an die Seite ihres Ex-Mannes stellte, sei Berichten zufolge nach Bens Trennung von Jennifer Lopez (55) als eine Art Mediatorin zwischen den beiden tätig gewesen. Dies habe John spürbar gestört, auch wenn er versucht hätte, sich möglichst aus der Thematik herauszuhalten.

John, der CEO der Cali Group ist, habe Jennifer angeblich mehrmals gesagt, dass es nicht ihre Aufgabe sei, die persönliche Probleme ihres Ex-Mannes zu lösen – besonders nicht in Bezug auf dessen Ehekrise mit Jennifer Lopez. Sein Wunsch, dass sich die Schauspielerin klarer von Ben abgrenzt, scheint ungehört geblieben zu sein. Ben wiederum zeige seiner Ex-Frau gegenüber weiterhin eine große Wertschätzung. "Sie ist für mich eine Superheldin", habe er laut Insidern gesagt und dabei betont, dass er jederzeit für sie da sei, falls sie seine Hilfe benötige. Die Schauspielerin hatte Ben auch nach ihrer Scheidung 2018 kontinuierlich unterstützt, insbesondere bei seinem Kampf gegen Alkoholismus. Diese enge Bindung sei während seines jüngsten Scheiterns mit Jennifer Lopez und der belastenden Trennung nochmals verstärkt worden. Freunde raten Jennifer deshalb nun, sich mehr auf ihr eigenes Wohl zu konzentrieren und sich von den Problemen ihres Ex-Mannes zu distanzieren.

Jennifer Garner und Ben Affleck waren von 2005 bis 2018 verheiratet und gelten bis heute als vorbildliches Beispiel für ein harmonisches Co-Parenting. Doch auch nach der Scheidung blieb die Schauspielerin eine wichtige Stütze in Bens Leben. In Interviews sprach der Schauspieler offen darüber, wie sehr er ihre Unterstützung während seiner schwierigen Phasen geschätzt habe. John Miller hingegen, der seit 2018 mit Jennifer zusammen ist, hat selbst zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Wie Insider berichten, schätze er zwar die Bemühungen seiner Partnerin, fühle sich aber durch die Dynamik mit ihrem Ex-Mann gelegentlich belastet.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Schauspieler

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

