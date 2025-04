Ben Affleck freut sich über seltenes Lob von seinem Sohn

Ben Affleck (52) freut sich über ein besonderes Kompliment von seinem Sohn Samuel (13). Bei der Premiere von "The Accountant 2" verriet der Schauspieler im Gespräch mit E! News, dass sein Nachwuchs von seinem neuen Film ganz angetan sei. "Dad, ich glaube, das könnte mein Lieblingsfilm von dir sein", soll Samuel seinem berühmten Vater eröffnet haben. Ein Lob des Teenagers, das Bens Herz höherschlagen ließ – immerhin sei es nicht leicht, von seinen Kindern diese Art von Anerkennung zu erhalten.

Zudem sei Samuel wohl positiv überrascht davon, dass sein Vater so viele coole Menschen kenne. "Mein Sohn liebt alle, aber er ist völlig schockiert, dass ich Leute kenne, die er cool findet", scherzte Ben auf der Premiere am Mittwoch strahlend. An dem Abend waren nicht nur seine Kinder, die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53) teilt, dabei. Auch die Sprösslinge von Jennifer Lopez (55), mit der Ben bis Ende des vergangenen Jahres verheiratet war, waren mit von der Partie. Darüber freute sich der 52-Jährige sehr, wie er Entertainment Tonight verriet: "Es ist ein toller Abend. Die Kinder sind hier, Jens Kinder sind hier. Ich bin sehr, sehr aufgeregt."

Ben und sein einziger Sohn sind bekannt dafür, ein recht enges Verhältnis miteinander zu haben. In der Vergangenheit wurde dies immer wieder bei ihrer gemeinsamen Leidenschaft deutlich: dem Basketball. So besuchten sie immer wieder Partien zusammen und strahlten dabei in der ersten Reihe. Zusammen mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner hat der "Batman"-Star zudem noch zwei Töchter – Violet (19) und Seraphina (16). Auch zu ihnen pflegt der Hollywoodstar eine besondere Beziehung.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

T.JACKSON / BACKGRID Violet Affleck und Ben Affleck in den Hamptons im Juli 2023

