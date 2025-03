Keine Nominierung: Sonu Nigam schießt gegen Preisverleihung

Sonu Nigam (51), einer der bekanntesten Sänger Bollywoods, hat sich in den sozialen Medien enttäuscht über die Nominierungen der IIFA Awards 2025 geäußert. Die Filmpreisverleihung, die in Jaipur, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Rajasthan, stattfand, ignorierte Sonu in der Kategorie "Bester männlicher Playback-Sänger". Dies geschah, obwohl sein Song "Mere Dholna 3.0" aus dem Film "Bhool Bhulaiyaa 3" ein riesiger Erfolg war. Auf Instagram teilte Sonu kürzlich einen Screenshot der Nominiertenliste und kommentierte sarkastisch: "Danke, IIFA. Ihr wart schließlich der Bürokratie von Rajasthan unterstellt."

Vergangenen Dezember, während seines Auftritts beim Rising Rajasthan, bemerkte der Sänger, dass mehrere politische Persönlichkeiten, darunter Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma, die Show vorzeitig verließen. Dies kritisierte er daraufhin öffentlich auf Social Media, was ihn möglicherweise aus dem Rennen warf. Den begehrten Preis gewann letztendlich Jubin Nautiyal. Viele Musikliebhaber empfanden Sonus Fehlen als Ungerechtigkeit. "Dein Talent ist größer als jede Auszeichnung", schrieb ein Fan in den Kommentaren. Auch der Komponist Amaal Malik schloss sich der Kritik an und prangerte die Glaubwürdigkeit von Preisverleihungen an.

Der 51-Jährige ist seit Jahrzehnten eine Konstante in der indischen Musiklandschaft. Seit seinem Durchbruch 1992 hat er in über 15 Sprachen gesungen und einige der unvergesslichsten Songs Bollywoods geliefert. Während der Künstler schon Branchen-Größen wie Shah Rukh Khan (59) und Salman Khan (59) seine Stimme hinter der Kamera lieh, könnte es bald zu einem Aufeinandertreffen der beliebten drei Khans vor der Linse kommen. Aamir Khan verriet kürzlich laut ANI: "Shah Rukh, Salman und ich waren uns einig, dass ein gemeinsames Projekt lange überfällig ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sonu Nigam, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Aamir Khan, Februar 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Sonu frustriert ist? Auf jeden Fall! Es ist einfach total unfair ihm gegenüber. Nein, ich finde, dass er sich da unnötig hineinsteigert. Ergebnis anzeigen