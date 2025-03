Lisa Marie Akkaya kämpft nach Geburt mit starkem Haarausfall

Ende Oktober des vergangenen Jahres durften Lisa Marie Akkaya (23) und ihr Liebster Furkan Akkaya (24) ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: einen kleinen Jungen, der auf den Namen Emilio hört. Emilio hält seine Eltern ganz schön auf Trab – und das hat auf Lisa anscheinend eine ziemlich unschöne Auswirkung. Wie die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin in ihrer Story auf Instagram verrät, leidet sie unter Haarausfall. Zum Beweis sammelt sie mit einer Hand all ihre Haare zu einem recht dünnen Zopf zusammen und hält ihn demonstrativ in die Kamera. "Das ist mein Zopf. Früher war das 1/20 von meinen Haaren", schreibt sie dazu und erklärt, dass sie auch schon bei einer Ärztin deswegen war, die ihr eine Kopfhaut-Massage mit Olivenöl empfohlen hat.

Was genau die Ursache für ihren Haarverlust ist, teilt die Reality-TV-Bekanntheit nicht. Möglicherweise hängt es aber mit dem Alltagsstress einer frisch gebackenen Mama zusammen – denn wie Lisa selbst erst Anfang des Jahres geteilt hatte, gibt es immer wieder schlaflose Nächte für Emilio und seine Eltern. Das ist ganz normal, aber erschöpft den Körper dennoch. Im Dezember stellte Lisa gegenüber Promiflash jedoch klar: "Ich würde grundsätzlich sagen, dass er ein sehr, sehr ruhiges Baby ist. [...] Es gibt aber auch Tage, beziehungsweise so Phasen, in denen er dann wirklich durchgehend schreit."

Das nimmt Lisa aber gerne in Kauf, denn sie liebt ihren Sohn über alles. Vor wenigen Tagen teilte sie sogar eine süße Liebeserklärung an ihren Sohn im Netz. "Egal, wie schwer es manchmal ist, ich bin einfach so unendlich dankbar, Emilios Mama sein zu dürfen", schrieb sie da und richtet ein paar emotionale Worte direkt an ihren Sohn: "Ich werde immer alles dafür tun und versuchen, dass es dir an nichts mangelt, mein Kind, egal wie schwer es sein sollte." Ihr Mann, der auch einfach nur Akka genannt wird, macht seine Rolle als Vater und Ehemann anscheinend sehr gut. "Wenn Akka nicht wäre, weiß ich nicht, wie ich das schaffen sollte", schwärmte Lisa von ihm im selben Statement.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya, Februar 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Netzstar

