Aufspritzen war gestern: Katie Price gönnt sich Lippentattoo

Katie Price (46) überrascht ihre Fans ein weiteres Mal mit einem veränderten Äußeren. Der Reality-TV-Star, der in der Vergangenheit bereits zahlreiche kosmetische Eingriffe wie Facelifts, Brustvergrößerungen und Fettabsaugungen durchführen ließ, enthüllte nun stolz die neueste Veränderung: ein sogenanntes Lipgloss-Tattoo. Dabei handelt es sich um eine Methode, bei der die Lippen eine permanente Tönung und eine neue Kontur erhalten – ähnlich wie beim Microblading für Augenbrauen. Das Ergebnis ist bereits auf ersten Schnappschüssen zu bewundern, die Mirror vorliegen. Für den Eingriff habe Katie laut dem Magazin ein Beautystudio in Ontario besucht, in dem sie in einem lässigen roten Hoodie aus der Kollektion ihres Partners JJ Slater die Blicke auf sich zog.

Die 46-Jährige setzt in letzter Zeit offenbar auf eine kontinuierliche Optimierung ihrer Gesichtszüge. Erst kürzlich ließ sie ihre tätowierten Augenbrauen aufhellen, nachdem mehrere Facelifts ihre Form verändert hatten. Die Behandlung sei schmerzhaft, erklärte Katie in ihrem Podcast "The Katie Price Show", aber die Ergebnisse hätten sie zuversichtlich gestimmt: "Meine Augenbrauen sehen schon jetzt heller aus und ich hoffe, dass mein Gesicht damit wieder etwas natürlicher wirkt." Im Zuge dessen sprach sie auch über frühere Operationen, wie etwa das Anlegen ihrer Ohren, das bei einigen Fans für Verwunderung gesorgt hatte. Besonders ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Foto mit Sohn Harvey stieß online heftige Diskussionen über ihre "gestreckten" Ohren an.

Abseits ihrer Beauty-Projekte wagt sich Katie jetzt auch wieder ins Schauspielgeschäft. Die fünffache Mutter wird in einer neuen Comedy-Produktion namens "Jackie the Stripper" mitspielen, an der unter anderem James Phelps (39), bekannt als Fred Weasley aus den Harry Potter-Filmen, beteiligt ist. Der Film spielt sowohl im viktorianischen London zur Zeit von Jack the Ripper als auch in der Gegenwart und kombiniert dabei actionreiche Szenen mit Humor. Welche Rolle Katie in dem Streifen genau übernehmen wird, ist bislang nicht bekannt. Für die Fans des Realitystars bleibt es spannend – sowohl im Beauty-Bereich als auch auf der Leinwand.

ActionPress JJ Slater und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Sohn Harvey im März 2023

