Roaya rechnet nach "#CoupleChallenge" mit Dilara Kruse ab

#CoupleChallenge hat gerade erst begonnen und schon wird deutlich, dass mindestens eine Freundschaft dieses Format wohl nicht überstanden hat. In ihrer Instagram-Story meldet sich Roaya Soraya, die Freundin und Team-Partnerin von Dilara Kruse, zu Wort und macht ihrer Enttäuschung Luft. "Ich hab mir gestern noch mal die Zeit genommen, um mir ganz in Ruhe die erste Folge von '#CoupleChallenge' anzuschauen. [...] Und ich sage euch eine Sache: Ich bin richtig geschockt. Ich bin geschockt, wie die erste Folge verlaufen ist und vor allem, wie meine Team-Partnerin, meine eigene Freundin, mit mir umgegangen ist."

Roaya wirkt richtig aufgelöst. Während der Dreharbeiten scheint die Temptation Island V.I.P.-Verführerin die Situation völlig anders wahrgenommen zu haben. Die Ausstrahlung öffne ihr nun aber die Augen: "Ich kann euch gar nicht sagen, was ich am schlimmsten fand. Dass sie mich 'Dings' genannt hat, dass sie mich als peinlich empfunden hat, dass sie mich unterbrochen hat, wenn ich gesprochen habe. [...] Das Fass wurde so zum Überlaufen gebracht. [...] Es hat mich so verletzt, es macht mich so wütend. Es macht mich so traurig", betont sie. Die Netz-Bekanntheit wisse nicht, was sie zu dem Verhalten von Dilara sagen solle. Vor allem verstehe sie nicht, warum die Spielerfrau ausgerechnet mit ihr an dem Format teilnehmen wollte: "Ich habe mich so krass darüber gefreut, weil ich ein großer Fan von '#CoupleChallenge' bin [...]. Ich bin ein sehr empathischer Mensch, ich bin sehr sensibel. Und das, was dort passiert ist, ist wirklich schlimm zu sehen." Die Coachin hätte einer Freundin so etwas niemals angetan.

Roaya und Dilara sind aber nicht das einzige Duo, das in der aktuellen "#CoupleChallenge"-Staffel für eine Menge Drama sorgt. Bereits vor dem Start veröffentlichte RTLZWEI einen kleinen Vorgeschmack in einem Video auf Instagram. Dort zu sehen waren neben einem aufregenden Techtelmechtel zwischen zwei Kandidaten auch die bereits zu erwartende Konfrontation zwischen Sandra Sicora (32), ihrem Ex Tommy Pedroni (29) und dessen aktueller Partnerin Paulina Ljubas (28).

Roaya Soraya, Reality-TV-Star

Sandra Sicora, Realitystar

