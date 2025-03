Ehemaliger Kumpel kritisiert Herzogin Meghans Netflix-Show

Herzogin Meghan (43) hat mit ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" für gemischte Reaktionen gesorgt. Während sich einige Fans über die Einblicke in ihr Leben und die vorgestellten Rezepte freuen, hagelt es von anderer Seite harsche Kritik. Nick Ede, ein Experte für Popkultur und ehemaliger Bekannter von Meghan aus ihrer Zeit bei der Serie Suits, sparte im Podcast "A Right Royal Podcast" nicht an deutlichen Worten. "Ich habe mir die Serie angesehen und mich gefragt: 'Interessiert mich das überhaupt?' Die Antwort war nein", erklärte er. Die Inhalte seien für ihn belanglos gewesen und hätten teils sogar herablassend gewirkt. "Vor allem die Sache mit dem Einpacken eines Geschenks und dem Verwenden der Seite, um sicherzustellen, dass die Kanten scharf sind. Solche Dinge sind so grundlegend, dass ich mich von Netflix fast bevormundet fühlte, weil ich das ein paar Stunden lang ertragen musste", erklärte er weiter.

Die Netflix-Serie wird dennoch für eine zweite Staffel zurückkehren – sie ist bereits abgedreht und wurde für diesen Herbst angekündigt. Ed Coram-James, ein PR-Experte, sagte gegenüber Mirror, dass die negativen Rezensionen Meghan sicherlich beschäftigen werden. Er rät der Frau von Prinz Harry (40), ihre Rolle in der Serie zu überdenken, um den Ruf der Show möglicherweise zu verbessern. Kritikpunkte wie die als künstlich empfundene Atmosphäre wurden schon häufiger geäußert. Auch sorgte sie mit widersprüchlichen Aussagen zu ihrer Kindheit für Verwunderung bei den Zuschauern – sogar ihr entfremdeter Vater meldete sich dazu zu Wort. Meghan hingegen scheint zuversichtlich zu bleiben. Auf ihrem Social-Media-Account feierte sie die Ankündigung der zweiten Staffel mit einem kurzen Video, in dem sie ihre Freude über das Projekt ausdrückt.

Meghan, die seit ihrem Rückzug aus der königlichen Familie immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit steht, verfolgt mit der Serie ein persönliches Projekt. Ed Coram-James verglich ihre Bemühungen mit anderen Prominenten, die ihren Weg suchen – und die teilweise gleichzeitig belächelt und bewundert werden für ihren Mut, Neues auszuprobieren. Auf den sozialen Medien seien jedoch noch mehr Präsenz und Interaktion denkbar, um ihrer Marke Tiefe zu geben und sich noch näher zu zeigen, so Ed. Rückblickend auf Meghans Umgang mit Kritik, wie etwa nach dem aufsehenerregenden Oprah-Interview, könnte sie diese Situation nutzen, um die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu prägen.

Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling bei "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

