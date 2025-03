Herzogin Meghan macht widersprüchliche Aussagen in Doku

Die Netflix-Doku "With Love, Meghan" der Herzogin von Sussex sorgt für Gesprächsstoff – und nicht nur im positiven Sinne. Meghan (43) teilte in einer Episode der Serie Geschichten über ihre Kindheit, in denen sie sich als sogenanntes "Latchkey-Kind" beschreibt – also Kinder, die nach der Schule allein zu Hause bleiben, bis ihre Eltern von der Arbeit zurückkehren. Laut Meghan seien Fast Food und Mikrowellen-Essen feste Bestandteile ihrer Jugend gewesen. Doch diese Darstellung rief auch kritische Stimmen hervor – darunter die ihres entfremdeten Vaters, Thomas Markle Sr. Der 80-Jährige erklärte in einem Interview, dass Meghans Kindheit aus seiner Sicht ganz anders verlaufen sei und widersprach ihrer Erzählung.

Thomas, der als Beleuchter in der Hollywood-Branche gearbeitet hat, betonte, dass er sich finanziell um nichts in Meghans Jugend Sorgen machen musste. "Wir haben manchmal TV-Dinner gegessen, aber wer macht das nicht?", erklärte er gegenüber der Mail on Sunday. Er fügte hinzu, dass er Meghan täglich von der Schule abgeholt habe oder einen Fahrer geschickt habe, falls er verhindert war. Zudem enthüllten Zuschauer der Doku ältere Clips von Meghan, in denen sie ihre Kindheit ganz anders schilderte. Beispielsweise sprach sie in einer Kochshow von ihrer Vorliebe für kalifornische "Farm-to-Table"-Küche und beschrieb eine Kindheit, die eng mit frischen und selbst angebauten Lebensmitteln verbunden gewesen sei.

Obwohl Meghans Verhältnis zu ihrem Vater inzwischen zerrüttet ist, war es in ihrer Kindheit offenbar sehr innig. Thomas ermöglichte Meghan eine exzellente Ausbildung an teuren Privatschulen und nahm sie regelmäßig mit an die Sets der Serien, bei denen er arbeitete. Als sie neun Jahre alt war, gewann er zudem im Lotto eine größere Summe, die unter anderem Meghan zugutekam. Sie selbst sprach in vergangenen Interviews auch von ihrer Liebe zum Gärtnern und frischen Zutaten als prägende Elemente ihrer Kindheit, was dem aktuellen Bild einer eher schwierigen und einsamen Jugend widerspricht. Die widersprüchlichen Darstellungen werfen einmal mehr einen Schatten auf die ohnehin komplexe Familiengeschichte der Herzogin.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2024 in Texas

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024

