Kurz nach Geburt: Gisele Bündchen startet mit Fitnessroutine

Gisele Bündchen (44) hat vor knapp einem Monat ihr drittes Kind zur Welt gebracht – ihr erster gemeinsamer Nachwuchs mit ihrem Partner Joaquim Valente (35). Das Supermodel genießt aktuell die erste Kennenlernzeit mit ihrem Baby in vollen Zügen, hat jedoch bereits wieder mit Yoga begonnen, um langsam in ihre Fitnessroutine zurückzukehren. Ein Insider verriet dem Magazin People, dass Gisele etwa neun Kilo während der Schwangerschaft zugenommen habe und sich darauf freue, diese wieder loszuwerden und ihre gewohnte Form zurückzuerlangen.

Die 44-Jährige kann ihr Familienglück aktuell kaum fassen und sei zufrieden und glücklich, so der Informant. In dieser Zeit schätze sie auch besonders ihre beiden älteren Kinder Benjamin (15) und Vivian (12), die sie tatkräftig unterstützen: "Ihre älteren Kinder helfen ihr beim Umgang mit dem Baby. Gisele kommen die Tränen, wenn sie alle Kinder zusammen sieht – sie kann immer noch nicht glauben, dass sie ein Neugeborenes hat. Sie fühlt sich sehr gesegnet." Joaquim, mit dem Gisele seit Juni 2023 offiziell liiert ist, soll ebenfalls überglücklich sein.

Vor ihrer Beziehung mit Joaquim war die Brasilianerin 13 Jahre lang mit NFL-Star Tom Brady (47) verheiratet. Die beiden hatten unterschiedliche Lebensprioritäten, was 2022 schließlich zur Trennung führte – das Sorgerecht für ihren Sohn und ihre Tochter teilen sie sich. Der Ex-Quarterback sei von den Babynews seiner Ex erst schockiert gewesen, habe sich dann aber damit abgefunden. "Am Anfang sticht alles. Dass sie schwanger ist, dass sie mit Joaquim zusammen ist, dass sie weiterzieht. Aber dann reißt er sich zusammen und bleibt beschäftigt, weiß, dass sein Leben ziemlich gut ist", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

