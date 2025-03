Kurz vor L.A.: Diese Kandidatin kommt bei GNTM nicht weiter

In Folge neun wird es bei Germany's Next Topmodel wieder für die Frauen ernst: Der Countdown läuft, denn in der nächsten Woche geht es schon nach Los Angeles. Heidi Klum (51) hält aber nicht für alle Girls ein Ticket bereit. Nach dem Catwalk trifft die Modelmama wieder eine knallharte Entscheidung. Für das Laufsteg-Motto hat sie sich besondere Jury-Verstärkung geholt: Fashion-Ikone Dame Lesley Lawson, besser bekannt als Twiggy (75), nimmt die angehenden Models in ihren Looks im Stil der 1960-er Jahre besonders unter die Lupe. Eine Kandidatin kann leider überhaupt nicht überzeugen: Für die 21-jährige Jule ist die Reise vorbei.

Schon nach dem Sedcard-Shooting wusste Jule, dass es in dieser Woche schwer für sie wird. Weder der Fotograf noch Heidi waren angetan von ihrer Leistung. Den Laufsteg wollte sie aber rocken. Twiggys Tipp an die Mädels: Ein "funky walk" – "glücklich, ausgeflippt und voller Lebensfreude". Dem ehemaligen Profimodel fehlt bei Jules Lauf aber eindeutig "das gewisse Etwas". Der Meinung ist auch Heidi. "Wo war dein Lachen?", fragt sie die Stuttgarterin, bevor sie ihre Entscheidung verkündet.

Bei der Männer-Gruppe rollten gestern Abend gleich drei Köpfe: Gabriel, Felix F. und Christian mussten nach einem futuristischen Laufstegauftritt nach Hause fahren. Vor allem für Felix war es besonders traurig, dass seine Reise endete. In derselben Folge stand für ihn nämlich als einzigen ein großes Umstyling an. Sein ursprüngliches Markenzeichen, pinke Haare und ein pinker Bart, waren Heidi ein Dorn im Auge. Der ausgefallene Look musste dran glauben – das Stylingteam verpasste seiner Kopf- und Gesichtsbehaarung ein dunkles Braun.

ProSieben / Michael Boer Jule, Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel"

Michael de Boer / ProSieben Felix, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

