Madonna genießt Date-Night in New York mit Flamme Akeem

Madonna (66) wurde erneut mit ihrem angeblichen Freund Akeem Morris gesichtet. Die "Like a Virgin"-Sängerin und der 28-jährige Fußballspieler genossen am Donnerstagabend ein gemeinsames Dinner in einem Restaurant in New York City. Während Madonna auf einem Foto, das Just Jared vorliegt, in einem eleganten schwarz-weißen Look mit Sonnenbrille erschien, setzte Akeem mit einer leuchtend grünen Jacke und Basecap modische Akzente. Die beiden wirkten entspannt und gut gelaunt.

Die Gerüchte um eine Romanze zwischen Madonna und Akeem begannen im vergangenen Sommer, als sie gemeinsam in Italien gesehen wurden. Dort wurden sie Händchen haltend während eines Urlaubs gesichtet. Später reisten sie gemeinsam nach London, wo sie ebenfalls von Paparazzi beobachtet wurden. Seitdem tauchen immer wieder Bilder der beiden auf. Im Januar heizte Madonna die Gerüchteküche dann richtig an, indem sie auf einem Foto mit Akeem einen großen Ring in die Kamera hielt. Offiziell bestätigt hat die Musikerin jedoch weder die Beziehung noch eine Verlobung.

Madonna, die als Pop-Ikone und Geschäftsfrau seit Jahrzehnten weltweit gefeiert wird, hat ein bewegtes Liebesleben hinter sich. Zu ihren meist diskutierten Beziehungen zählten unter anderem Ehen mit dem Schauspieler Sean Penn (64) und dem Regisseur Guy Ritchie (56). Dass sie nun möglicherweise eine neue Liebe gefunden hat, überrascht ihre Fans kaum – schließlich hat sie schon immer klargemacht, dass sie sich stets von ihrer Leidenschaft leiten lasse, ob im Privatleben oder in ihrer Karriere. Über Akeem ist bisher wenig bekannt, doch die gemeinsamen Auftritte sorgen für reichlich Aufmerksamkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna und Akeem Morris in Tokio, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna und Sean Penn im Januar 2016

Anzeige Anzeige