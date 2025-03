Nach neuem Album: Lady Gaga würde gerne Musical schreiben

Lady Gaga (38) hat nach ihrem Erfolg mit dem neuen Album "Mayhem" schon ihre nächste kreative Herausforderung ins Auge gefasst: Sie wolle ein Musical schreiben – und womöglich auch selbst darin auftreten. "Ich denke, ich würde gerne ein neues Musical schreiben", erklärte die Sängerin im Podcast "Las Culturistas". Für Lady Gaga sei es die Erfüllung eines Traums, die Musik, das Skript, das Bühnenbild und die Kostüme gemeinsam mit talentierten Autoren und Designern zu entwickeln. Sie fügte hinzu: "Alle meine Alben wollen im Grunde Musicals sein."

Lady Gaga hat bereits erste Erfahrungen mit Musicals gesammelt, etwa in der gefeierten Kinoproduktion "A Star Is Born". Außerdem war sie zuletzt in den Filmen "Joker: Folie à Deux" und "House of Gucci" zu sehen. Ihr Verlobter, Michael Polansky, würde sich jedoch wünschen, dass Gaga sich künftig auch leichteren Projekten widmet: "Michael sagt immer: ‘Kannst du bitte mal eine Komödie machen?‘", verriet die Sängerin lachend. Obwohl sie die Idee eines humoristischen Films möge, bleibe ihre Begeisterung für düstere Themen ein fester Bestandteil ihrer Persönlichkeit. "Aber ich liebe das Dunkle auch, das bin einfach ich", so Lady Gaga.

Lady Gaga, mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta, ist seit 2020 mit dem Produzenten Michael liiert. In Interviews hat Gaga mehrfach betont, dass er sie in all ihren Vorhaben unterstütze und ihr den Halt gebe, den sie abseits des Rampenlichts brauche. Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2008 hat sie sich immer wieder neu erfunden und Grenzen ausgetestet, vom extravaganten Popstar zur Oscar-prämierten Schauspielerin. Fans dürfen gespannt sein, ob sie das Musical-Projekt tatsächlich umsetzt.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars 2023

