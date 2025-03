Lady Gaga hält Details zur Hochzeitsplanung streng geheim

Lady Gaga (38) schwebt im siebten Himmel: Die Sängerin hat sich mit ihrem Lebenspartner Michael Polansky verlobt. Bereits am 1. April 2024 machte der Unternehmer ihr den romantischen Antrag. Doch obwohl sie die Verlobung mittlerweile bestätigt hat, hält sie sich mit Details zu den Hochzeitsplänen bedeckt. "Ich versuche verzweifelt, das so privat wie möglich zu halten", erklärte sie gegenüber E! News. Einen Hinweis darauf, wie besonders der Tag für sie sein wird, ließ sie jedoch durchblicken: "Ich kann versprechen, dass es der beste Tag meines Lebens sein wird."

Von romantischer Zurückhaltung war bei Michael allerdings nichts zu spüren, als es darum ging, seine Partnerin zu fragen, ob sie ihn heiraten wolle. Laut der 38-Jährigen hatte er im Vorfeld subtil erkundet, wie er den Antrag gestalten könnte: "Er fragte mich: 'Wenn ich dir je einen Antrag machen würde, wie sollte ich das tun?' Ich habe gesagt: 'Nimm einfach einen Grashalm aus dem Garten und wickel ihn um meinen Finger.'" Genau das setzte Michael um – und traf damit voll ins Herz der Musikerin. Über die weiteren Pläne für den großen Tag ließ sich Gaga jedoch nichts entlocken.

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2019, als Gagas Mutter Cynthia Germanotta den erfolgreichen Technologie-Unternehmer in ihr Leben brachte. Seitdem hält die Schauspielerin die Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt für ihre extravaganten Bühnenoutfits und spektakulären Auftritte, ist Lady Gaga im privaten Bereich überraschend zurückhaltend. In einem Vogue-Interview gab sie einen seltenen Einblick in ihre Beziehung und schwärmte: "Ich habe diesen total unterstützenden, liebevollen Menschen kennengelernt, der mich auch außerhalb von Lady Gaga kennenlernen wollte. Er ist so klug und so nett."

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Saturday Night Live"-Jubiläumsshow im Februar 2025

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

