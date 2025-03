Nachgemacht? Kim Virginia und Nikola teilen sexy Couple-Foto

Dass Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) ganz doll verliebt ineinander sind, hat inzwischen wohl jeder mitbekommen. Mit einem sexy Couple-Foto, auf dem Kim oben ohne posiert und Nikola mit einem gekonnten Grapscher die Brüste seiner Freundin bedeckt, teilen sie mal wieder ihre Liebe auf Instagram. "Wahre Liebe", schreibt die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin dazu. Aufmerksamen Followern fällt bei diesem Anblick aber sofort etwas auf: Kopieren die beiden etwa ein Foto von Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32)? Vergangenen Sommer teilten die beiden Realitystars nämlich ein Spiegelselfie, auf dem sie exakt gleich posierten.

Die Kommentare zeigen: Das vermeintlich nachgemachte Foto kommt gar nicht gut an. "Das ist nicht ihr Ernst! Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor", schreibt ein Nutzer, während eine andere kommentiert: "Das Original gefällt mir besser als die Kopie! Superunnötiger Post. Ein weiterer Follower bezeichnet die Aufnahme als "eine billige Kopie" und fragt sich: "Mein Gott, wie wenig Selbstwert kann ein Mensch nur haben?" Dass sie so viel Kritik für diese Aufnahme ernten werden, haben Kim und Nikola vermutlich nicht erwartet.

"Der Stachel muss noch tief sitzen", schreibt ein Fan und spielt damit wohl auf die gemeinsame Vergangenheit von Kim und Mike an. Die beiden TV-Bekanntheiten lernten sich 2023 bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen und fingen etwas miteinander an. Mike machte der Beauty aber recht schnell klar, dass er kein Interesse an einer Beziehung mit ihr hat. Als die beiden dann zusammen im Dschungelcamp waren, verguckte sich der 32-Jährige in Leyla. Dass er sich für die Frankfurterin und gegen sie entschied, war Kim eine ganze Weile ein Dorn im Auge.

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

