So geht Vanessa vom Normalo-Sommerhaus mit Hass im Netz um

Bei Das Sommerhaus der Normalos polarisiert niemand so sehr wie Vanessa Brahimi. Der Beauty folgen bereits knapp 15.000 Menschen auf Instagram. Die Aufmerksamkeit, die sie bekommt, ist aber nicht nur positiv. Vanessa ist dadurch gezwungen, auch mit negativen Kommentaren umzugehen. "Ich sage es euch ganz ehrlich: Die ersten Tage, die ersten Hassnachrichten, die haben mich so getroffen und ich war so erschrocken, weil man grundsätzlich im Alltag nicht wirklich Berührungspunkte mit so was hatte. Ich musste lernen, damit umzugehen, ich hatte wirklich Glück, dass ich so ein tolles Umfeld habe", erklärt sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich habe so wahnsinnig tolle Freunde und Freundinnen. Meine Familie steht hinter mir. Die bauen mich alle auf und die haben mir da wirklich sehr stark geholfen."

Allein wäre die 28-Jährige mit den Aussagen im Netz wohl überfordert gewesen. Von ihren Liebsten wurde ihr aber immer wieder vor Augen geführt: "Vanessa, lies dir das nicht durch. Die Leute kennen dich nicht. Das sind irgendwelche Zuschauer, die beurteilen dich nach einer Show und setzen ihren Kommentar darunter, leg da keinen Wert drauf." Inzwischen habe der Reality-Neuling gelernt, besser damit umzugehen. Denn sie weiß: "Alles, was zählt, sind deine Freunde, deine Familie, dein Umfeld und Personen, die dich persönlich kennen. Der Rest zählt nicht."

Angesichts dessen, was Vanessa noch vorhat, ist es nicht verkehrt, sich ein dickes Fell zuzulegen. Sie ist nämlich definitiv nicht abgeneigt, noch an weiteren Shows teilzunehmen. Ob #CoupleChallenge, Kampf der Realitystars, Promi Big Brother oder Fame Fighting – in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram plauderte sie fröhlich aus, bei welchen Formaten sie sich in Zukunft sehen würde. "Grundsätzlich lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Ich bin offen", verriet Vanessa.

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi im Oktober 2024

RTL / Markus Nass Vanessa Brahimi, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

