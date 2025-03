Taylor Hasselhoff trauert öffentlich um Mutter Pamela Bach

Es war ein Schock für die Familie Hasselhoff: Pamela Bach, die Ex-Frau von David Hasselhoff (72), wurde am 5. März tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Mutter von Taylor Ann (34) und Hayley Hasselhoff (32) hatte ihrem Leben durch Suizid ein Ende gesetzt, wie inzwischen bekannt wurde. Besonders emotional äußerte sich jetzt ihre ältere Tochter Taylor zu diesem Verlust. Auf Instagram schrieb die 34-Jährige: "Der Schmerz ist unerträglich. Ich würde alles dafür tun, dich noch einmal umarmen zu können." Sie versprach, das Andenken ihrer Mutter hochzuhalten und ihrer eigenen Tochter London von ihrer wunderbaren Großmutter zu erzählen.

Begleitet wurde Taylors emotionale Botschaft von einer Bilder- und Videomontage, die bewegende Familienmomente zeigte – gemeinsame Urlaube, Geburtstagsfeiern und unbeschwerte Tage am Strand. Die jüngere Tochter Hayley, die laut Berichten ihre Mutter nach dem Vorfall entdeckt haben soll, hat sich bisher nicht geäußert. Unterdessen bat Papa und Ex-Mann David die Öffentlichkeit in einem kurzen Statement um Respekt und Privatsphäre für seine Familie in dieser schwierigen Zeit. Wie Bekannte der Familie erklärten, soll Pamela zuletzt mit gesundheitlichen sowie finanziellen Problemen gekämpft haben.

Pamela und David waren von 1989 bis 2006 verheiratet und galten zu Beginn ihrer Ehe als Hollywood-Traumpaar. Doch die Jahre nach ihrer Trennung waren von Schwierigkeiten geprägt, die immer wieder an die Öffentlichkeit getragen wurden. Trotz allem wurde Pamela von ihrem Umfeld als lebensfroher Mensch beschrieben, der versuchte, immer das Positive zu sehen – ein Bild, das ihre Töchter nun bewahren wollen. David bleibt unterdessen bemüht, seinen Kindern auch in dieser besonders düsteren Zeit eine emotionale Stütze zu sein.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach-Hasselhoff, 2005