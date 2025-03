Überraschung: Stefan Raab mischt heute bei "Let's Dance" mit

Let's Dance bekommt heute hohen Besuch: Bild-Informationen zufolge soll Stefan Raab (58) der Tanzshow einen Überraschungsbesuch abstatten. Demnach soll der Entertainer schon zur Generalprobe erscheinen. Die Kandidaten und Profis sollen bis dahin nichts von ihrem Glück wissen. Was er vorhat, ist noch nicht bekannt – es soll sich nach guter alter Raab-Manier erst spontan entscheiden. Allerdings ist das nicht der erste Gastauftritt von Stefan in einer anderen Show – seit er zum Sender RTL gewechselt ist, ist er dort das Aushängeschild und durfte schon bei "Punkt 12" oder dem Dschungelcamp vorbeischauen. Bei Letzterem allerdings nur auf dem Bildschirm.

Erste "Let's Dance"-Luft schnupperte Stefan aber schon. In seiner eigenen Show "Du gewinnst hier nicht die Million" begrüßte er in dieser Woche Profitänzerin Christina Hänni (35), die den Wettbewerb in diesem Jahr als Erste verlassen musste, sowie Chefjuror Joachim Llambi (60). Der Moderator ließ es sich nicht nehmen, Christina zum Tanz aufzufordern – dabei bewies er, dass er sich beim Tanzen gar nicht so schlecht anstellt. Joachim verfolgte die Einlage mit strengem Blick, war im Anschluss aber redlich zufrieden. Der für seine harte Kritik bekannte Juror lobte Stefans Tanzkünste sogar und schlug ihm vor, in der nächsten Staffel "Let's Dance" doch als Kandidat anzutreten.

Für die diesjährigen "Let's Dance"-Kandidaten ist Stefans Besuch sicher eine willkommene Abwechslung – der Druck, abzuliefern, wird in jeder Show größer. Besonders entscheidend ist die heutige Show vor allem für Ben Zucker (41). Der Sänger wurde zuletzt meist für seine steife Hüfte kritisiert und schaffte es nur knapp in die nächste Runde – heute muss er wohl alles geben. Auf ein Gesicht werden die Fans allerdings verzichten müssen: Influencerin Paola Maria (31) muss auf Anraten ihres Arztes aussetzen.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Christina Hänni und Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million", März 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige