Wow: Jessica Alba begeistert bei der Pariser Fashion Week

Jessica Alba (43) hat bei der Pariser Fashion Week mit einem atemberaubenden Auftritt für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin war in der Show von Designerin Gabriela Hearst zu Gast und begeisterte die Anwesenden mit einem mutigen weißen Mantel, der durch raffinierte Details wie Knöpfe in Form einer Vulva die Blicke auf sich zog. Darunter trug Jessica eine gemusterte Strumpfhose und verspielte Unterwäsche, die nur ansatzweise zu erkennen war. "Sie ist eine fantastische Designerin und weiß, wie Frauen aussehen wollen", schwärmte Jessica über Gabriela Hearsts Arbeit. Auf Instagram teilte Jessica außerdem

einige Fotos von ihrem verführerischen Look. Die Show, die im Rahmen der vom 3. bis 11. März andauernden Pariser Modewoche stattfand, zog zahlreiche Stars an – unter ihnen auch Schauspielerin Debi Mazar und die ehemalige Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn (40).

Ihr Auftritt in Paris kommt nur wenige Wochen, nachdem bekannt wurde, dass Jessica und ihr langjähriger Ehemann Cash Warren (46) nach 17 gemeinsamen Ehejahren getrennte Wege gehen. Das Paar, das drei Kinder großzieht – Honor (16), Haven (13) und Hayes (7) –, steuert auf eine einvernehmliche Scheidung zu. Laut Berichten von TMZ gab es keinen Ehevertrag, aber die beiden haben eine friedliche Einigung gefunden und wollen sich das Sorgerecht für ihre Kinder teilen.

Jessica Alba ist nicht nur für ihre Leinwanderfolge bekannt, sie hat sich auch als Designerin und Unternehmerin einen Namen gemacht. Mit ihrer Firma Honest Company setzt sie sich für nachhaltige und umweltfreundliche Produkte ein, gleichzeitig ist sie eine liebevolle Mutter. Trotz ihrer Trennung scheint sie positiv in die Zukunft zu blicken und sich auf neue Kapitel zu konzentrieren. Ihr Auftritt in Paris beweist, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch modisch immer wieder Maßstäbe setzt.

Getty Images Jessica Alba im Dezember 2024

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba im März 2022

