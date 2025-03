Das sagen die Fans zu Leyla Lahouars "Let's Dance"-Aus

Am Freitagabend hat es sich für Leyla Lahouar (28) ausgetanzt. Die Reality-TV-Bekanntheit musste Let's Dance nach nur drei Shows verlassen. Sie und ihr Tanzpartner Sergiu Maruster bekamen für ihren Slowfox insgesamt nur elf Jurypunkte und die wenigsten Anrufe. So hieß es für die Influencerin Abschied nehmen. Doch was sagen die Fans zu Leylas verfrühtem "Let's Dance"-Aus? "Schade… Sie war mir echt sympathisch", klagt nicht nur ein User auf Instagram.

Viele Nutzer der Social-Media-Plattform finden, die Dschungelcamp-Teilnehmerin hätte es verdient gehabt, noch länger in der Sendung zu bleiben, um sich weiter zu verbessern: "In Leyla steckt so viel Potenzial, sie hätte einfach noch ein wenig gebraucht." Andere Fans der Tanzshow finden Leylas Exit jedoch gerechtfertigt. "Richtige Entscheidung, 'Let’s Dance' ist eben eine Show, in der man etwas leisten muss und entschuldigt, aber das hat sie einfach nicht drauf", findet eine Nutzerin harte Worte.

Auch unter den Promiflash-Lesern scheinen sich die Meinungen zu spalten. Aus einer Umfrage [Stand: 15. März, 08:00 Uhr] geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Leser mit Leylas Aus gerechnet hat. Von 599 Teilnehmern waren 301 Leser und somit knapp über 50 Prozent von dem Rauswurf der 28-Jährigen nicht überrascht. 298 Nutzer (49,7 Prozent) haben jedoch fest an Leyla geglaubt. Sie dachten, die Reality-TV-Bekanntheit kommt mit Sicherheit noch eine Runde weiter.

RTL / Stefan Gregorowius Leyla Lahouar und Sergiu Maruster, "Let's Dance"-Paar 2025

RTL / Stefan Gregorowius Der "Let's Dance"-Cast, 2025

