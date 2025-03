Dieser Promi muss "Let's Dance" nach Show drei verlassen

Auch heute Abend hieß es für die prominenten Kandidaten und ihre Profitänzer wieder: Let's Dance. Zum dritten Mal geben die Promis wieder alles – für ein Paar reicht es aber nicht, um in die nächste Runde zu kommen: An diesem Abend trifft es Leyla Lahouar (28). Sie und ihr Partner Sergiu Maruster können mit ihrem Slowfox nicht überzeugen. Für die Leistung gibt es insgesamt nur elf Jurypunkte und die wenigsten Anrufe.

Andere Teilnehmer waren an diesem Abend einfach deutlich stärker. Für eine besondere Überraschung sorgte SelfieSandra (25). Gemeinsam mit ihrem Partner Zsolt Sándor Cseke (37) tanzte die Podcasterin eine sinnliche Rumba – und begeisterte mit ihrer Performance das Publikum. Punktemäßig räumte Christine Neubauer (62) mit Valentin Lusin (38) ab. Die beiden erhielten für ihren Charleston mit insgesamt 27 Jurypunkten nicht nur die bisher höchste Punktzahl der Staffel, sondern entlockten Jorge González (57) sogar die erste Zehnerkelle in diesem Jahr. Eine Kandidatin vermisste das Publikum in der dritten "Let's Dance"-Show. Paola Maria (31) musste in dieser Woche krankheitsbedingt pausieren.

In der vergangenen Woche hatte es sich für First Dates-Star Roland Trettl (53) ausgetanzt. Der TV-Gastgeber präsentierte gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (36) einen Tango – mit seiner Leistung haute er die Jury aber nicht vom Hocker. Von Jorge, Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60) erhielt er insgesamt nur 16 Punkte. "Das war nicht dein Tanz, ich nehme dir auch nicht ab, dass du das gefühlt hast", lautete das niederschmetternde Urteil des 60-jährigen Tanzsportlers.

RTL / Stefan Gregorowius Leyla Lahouar und Sergiu Maruster, "Let's Dance"-Paar 2025

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zwolt Sándor Cseke in der dritten "Let's Dance"-Show

