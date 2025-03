Große Motivation: Leyla Lahouars Vater war Turniertänzer

Am Freitagabend tanzte Leyla Lahouar (28) gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Sergiu Maruster bei Let's Dance einen Slowfox. Dieser Tanz erinnerte die Reality-TV-Bekanntheit ganz besonders an ihren im Jahr 2018 verstorbenen Vater. Denn wie sie in der Show preisgab, war ihr geliebter Vater Profitänzer. "Mich erinnert gerade dieser Tanz sehr an meinen Papa, weil mein Papa Tänzer war", berichtete sie stolz, während sie Sergiu Bilder ihres geliebten Vaters bei Tanzturnieren zeigte.

Als Tänzer hatte Leylas Vater besonderen Kampfgeist. Bei schwierigen Herausforderungen zieht die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin daraus Kraft. "Also, wenn er eine Sache wollte, hat er es geschafft – egal, wie lange er dafür gebraucht hat", erinnerte sich die 28-Jährige und erklärte: "Mir hat das eine richtige Motivation gegeben, weil ich hier beim Slowfox wirklich oft Momente hatte, wo ich auch zu Sergiu gesagt habe: 'Ich kann es einfach nicht.'" In solchen Momenten erinnert sich Leyla daran, dass sie die Tochter ihres Vaters ist und schöpft daraus Motivation.

Durch ihre "Let's Dance"-Teilnahme fühlt sich Leyla generell sehr verbunden mit ihrem Vater, der Tanzen als seinen Beruf wählte. "Ich habe das Gefühl, dass ich ihm dadurch näher bin und in seine Fußstapfen trete", reflektierte die Verlobte von Mike Heiter (32). Ihr geliebter Vater wäre jedenfalls "unendlich stolz" auf sie, dass sie bei der beliebten Tanzshow immer wieder aufs Neue ihr Bestes gibt. Den Slowfox am Freitagabend widmete sie deshalb ihrem Papa – umso trauriger, dass es für Leyla nicht gereicht hat.

RTL / Stefan Gregorowius Sergiu Maruster und Leyla Lahouar bei "Let's Dance" 2025

ActionPress / Simon Pfaff "Let's Dance"-Kandidatin Leyla Lahouar

