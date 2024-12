Diese "Freaky Friday"-Stars sind auch im zweiten Teil dabei

"Freaky Friday" bekommt ein Sequel – der Kultfilm kehrt im August 2025 zurück auf die Kinoleinwand und das mit einigen bekannten Gesichtern. Es wurde bereits bekannt gegeben, dass Jamie Lee Curtis (66) und Lindsay Lohan (38) für "Freakier Friday" wieder in ihre Hauptrollen schlüpfen werden. Just Jared listet jetzt auf, dass noch mehr Stars des Originalcasts zurückkommen. Darunter Mark Harmon (73) als liebender Ehemann von Jamies Rolle. Sogar Teenie-Sweetheart Chad Michael Murray (43) kommt als fiktiver Freund von Lindsay zurück.

Lindsay verkörpert weiterhin die rockige Anna. Auf Auftritte mit ihrer Band Pink Slip müssen die Fans auch 22 Jahre später nicht verzichten. Das verkündet die 38-Jährige in "The Tonight Show". Somit sind ihre Bandkolleginnen Christina Vidal und Haley Hudson ebenfalls wieder mit dabei. Sogar das Mutter-Tochter-Duo des Restaurants, in dem Anna und ihre Mutter verzaubert worden sind, bekommt eine Rolle im neuen Teil. Diese werden weiterhin von Lucille Soong und Rosalind Chao verkörpert. Auch auf ihren Hass-Lehrer Mr. Bates, gespielt von Stephen Tobolowsky, muss Anna laut Magazin nicht verzichten.

Traurigerweise ist Harold Gould, der Großvater von Anna, bereits verstorben – auch ihr kleiner Bruder, verkörpert von Ryan Malgarini (32), kommt nicht zurück ans Set. Dafür gibt es viele neue Gesichter: Julia Butters, Maitreyi Ramakrishnan (22), bekannt aus der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben", Jordan E. Cooper, Manny Jacinto und Sophia Hammons. Die Rollen der jungen Schauspieler sind bisher ebenso wie die Handlung des Films unbekannt. Vermutlich wird den Hauptdarstellerinnen aber wie im ersten Teil von 2003 ein verrückter Tausch in den anderen Körper bevorstehen. Der Film beruht auf dem Kinderbuch von Mary Rodgers und spielte damals über 147 Millionen Euro ein.

Getty Images Chad Michael Murray und Lindsay Lohan, 2002

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2003

