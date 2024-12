Daniela Katzenberger genießt Auszeit mit Mama und Tochter

Daniela Katzenberger (38) und ihre Familie verbringen die vorweihnachtliche Zeit anscheinend in den Bergen des Schwarzwaldes. In ihrer Instagram-Story teilt die Blondine nun ein paar Aufnahmen ihres Kurztrips: Neben schneebedeckten Hügeln und Wäldern hat das Hotel, in dem der TV-Star mit ihren Liebsten untergekommen ist, auch noch anderes zu bieten – einen Pool! Den Badespaß genießt sie allerdings nicht allein. Auch ihre Mama Iris Klein (57) und Töchterchen Sophia (9) sind mit von der Partie. Ein Schnappschuss zeigt die drei Grazien, in Handtücher und Bademäntel gewickelt, auf dem Weg zum Schwimmbecken. Jede von ihnen trägt einen Korb mit Utensilien bei sich und Schlappen an den Füßen.

Ein reiner Mädelsurlaub ist es allerdings nicht. Iris' Partner Stefan Braun und Danielas Ehemann Lucas Cordalis (57) sind ebenfalls mit am Start. Wie die Katze in ihrer Story festhält, hat auch der Musiker Spaß am Wellnessbereich des Hotels. Er traut sich sogar in die außen liegenden Schwimmbecken. Dabei zieht er Sophia langsam hinter sich her in die Tiefen des Beckens. Auch das hoteleigene Fitnessstudio wird von der TV-Familie ausprobiert. Allerdings scheint Daniela mal eine Pause von ihrem harten Trainingsplan zu nehmen. Stattdessen schwitzt der Sohn von Costa Cordalis (✝75) auf dem Laufband und Iris' Liebster stemmt Gewichte.

Daniela hat sich eine Auszeit auch redlich verdient: Immerhin hat sie in diesem Jahr schwer gearbeitet. Sie hat nicht nur ständig für ihre Show "Daniela Katzenberger" vor der Kamera gestanden, sondern hat auch noch einen großen Gewichtsverlust hinter sich. Durch strenges Training und eine harte Diät hat die Reality-TV-Ikone es in den vergangenen Monaten sogar geschafft, in einem Fitness-Contest auf dem zweiten Platz zu landen. Das erlaubte ihr, nach Las Vegas zu reisen, um dort im Wettstreit um den Titel der "Miss Universe" zu kämpfen!

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit Daniela Katzenberger und ihrer Tochter Sophia, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis, Dezember 2024

Anzeige Anzeige