"Eine Familie": Deshalb unterstützt Demi Moore Bruce Willis

Demi Moore (62) hat erneut öffentlich über ihren Ex-Mann Bruce Willis (69) gesprochen und ihr Engagement für ihn inmitten seiner fortschreitenden Erkrankung bekräftigt. Seit der Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD) bei dem "Stirb langsam"-Star zeigt sich die "Ghost"-Darstellerin stets an seiner Seite, obwohl die Ehe der beiden bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten vorbei ist. Schon in früheren Interviews erklärte Demi, dass sie und Bruce trotz ihrer Scheidung stets eine Familie bleiben werden, "nur in einer anderen Form". Besonders wichtig sei es ihr, gemeinsam mit den drei gemeinsamen Töchtern Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31), die Zeit mit Bruce bewusst und liebevoll zu gestalten. "Es ist so wichtig für jeden, der damit zu tun hat, dass man ihn dort abholt, wo er gerade steht." Und von diesem Punkt aus gebe es so viel Liebe und Freude.

Wie wichtig ein offener Umgang mit der Krankheit ist, betonte Demi auch im Gespräch mit verschiedenen Medien. So erklärte sie gegenüber dem Magazin Town & Country: "Endlich eine Diagnose zu bekommen, war der Schlüssel dazu, dass ich lernen konnte, was frontotemporale Demenz ist, und dass ich unsere Kinder aufklären konnte." Demi habe nie versucht, ihren Kindern gegenüber etwas zu beschönigen. Das sei entscheidend gewesen, um sich auf diese herausfordernde Reise vorzubereiten. Es gehe darum, den Moment zu leben und die Person so anzunehmen, wie sie jetzt ist, statt an früheren Versionen festzuhalten. "Das bewahrt uns davor, in Verlustgefühlen zu verharren. Stattdessen können wir die schöne Seite schätzen, die diese Augenblicke auch haben können", resümierte die Schauspielerin. Auch Tallulah, die jüngste Tochter des Ex-Paares, äußerte sich lobend über den Zusammenhalt der Patchwork-Familie und sprach in einem TV-Interview von schwierigen, aber auch liebevollen gemeinsamen Momenten.

Demi und die Action-Legende waren von 1989 bis 2000 verheiratet und galten lange als eines der Traumpaare Hollywoods. Trotz ihrer Scheidung blieb das Verhältnis stets freundschaftlich – ein Aspekt, auf dem das Patchwork-Glück baut. Während Bruce mit seiner zweiten Frau Emma Heming (46) eine eigene Familie gründete und zwei weitere Töchter bekam, zeigt Demi, dass eine enge Bindung sowohl unter Ex-Partnern als auch unter den Frauen in diesem unkonventionellen Familienmodell möglich ist. Die Schauspielerin betonte, dass sie regelmäßig Zeit mit Bruce verbringe, wenn sie in Los Angeles ist, und diese Momente sehr schätze. Ihr gemeinsamer Umgang mit der Erkrankung verdeutlicht, wie wichtig familiärer Zusammenhalt in schweren Zeiten ist.

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, März 2016

