So wurden Chloe Brockett und Jack Fincham wieder ein Paar!

Chloe Brockett und Jack Fincham wissen, wie viel Arbeit eine Beziehung sein kann. Das On-off-Paar gab seiner Liebe vor Kurzem eine neue Chance. Nun sprechen sie in dem Podcast "On the Record with Chloe B" über diese Entscheidung. "Wir hatten in der Zwischenzeit beide andere Beziehungen, aber meine Mutter hat immer zu mir gesagt: 'Du hattest die ganze Zeit vor Augen, mit wem du zusammen sein solltest'", offenbart der Love Island-Teilnehmer. Die The Only Way is Essex-Bekanntheit kennt ihre Probleme genau: "Wir mussten unsere Unsicherheiten überwinden. Ich bin nicht perfekt, das gebe ich als Erste zu."

Inzwischen wohnt das Pärchen sogar in einer gemeinsamen Wohnung. Im Podcast berichten sie, dass sie das Zusammenleben sehr genießen. "Es gab keine Überraschungen, wir lachen jeden Tag. Wir sagen immer, dass es so ist, als würde man jeden Tag mit seinem besten Freund verbringen", schwärmt der Kampfsportler. Auf Instagram erstellten sie für die neue Bude gleich ein ganzes Profil. In der Beschreibung heißt es: "Willkommen in unserem neuen gemeinsamen Zuhause... Wir versprechen, dass wir uns dieses Mal nicht trennen werden."

Kurz vor dieser großen Veränderung musste sich Jack noch vor Gericht verantworten. Der Realitystar war beim Rasen auf dem Standstreifen erwischt worden und hatte noch dazu Kokain, Diazepam und Morphin im Blut gehabt. Laut Mirror kam er allerdings ohne Gefängnisstrafe davon. "Ich bin gerne bereit, die Strafe zur Bewährung auszusetzen, da Herr Fincham bestätigt hat, dass er keine Drogen mehr nimmt und nicht mehr trinkt", habe der Richter entschieden.

Instagram / jack_charles Chloe Brockett und Jack Fincham

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham, Realitystar

Wie findet ihr Chloe und Jacks Einschätzungen?



