Gene Hackmans Anwesen verwahrloste drastisch vor seinem Tod

Der Tod von Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa hat in Hollywood und bei Fans des Schauspielers für Bestürzung gesorgt. Das Paar, das zurückgezogen in einem Anwesen in Santa Fe, New Mexico lebte, wurde Ende Februar von Sicherheitskräften tot aufgefunden, nachdem Nachbarn Alarm geschlagen hatten. Betsy wurde im Badezimmer, Gene in der Nähe seiner Küche entdeckt. Auch einer ihrer Hunde, Zinna, war verstorben, während die anderen beiden, Bear und Nikita, verwirrt auf dem Zwölf-Hektar-Anwesen umherliefen. Nach Angaben von The Mirror starb Betsy laut Behörden an den Folgen des seltenen Hantavirus, und Gene erlag wenige Tage später seinem Herzleiden. Sein fortgeschrittenes Alzheimerleiden könnte dazu geführt haben, dass er den Tod seiner Frau nicht bemerkte.

Berichten zufolge befand sich das gemeinsame Anwesen vor ihrem Tod in einem stark verwahrlosten Zustand. Wie eine Quelle gegenüber MailOnline verriet, habe die Inneneinrichtung trotz luxuriöser Möbel und antiker Stücke unter einem erschütternden Verfall gelitten. Der Boden des Hauses sei mit Hundekot verschmutzt gewesen, Staub habe überall gelegen, und der Kühlschrank sei leer gewesen. Das Paar soll, wie Nachbarn berichteten, generell sehr zurückgezogen gelebt haben und habe keinen Kontakt zu den Bewohnern aus der Nachbarschaft gesucht. Gene und Betsy beschäftigten auch keine Haushaltshilfe, was den Zustand des Hauses noch verschlimmert haben könnte. Der Kontrast zwischen den prächtigen Antiquitäten und dem Chaos im Haus soll Beobachter stark schockiert haben.

Gene und Betsy führten eine 34-jährige Ehe, die von tiefer Zuneigung geprägt war. Sie hatten sich in den 1980er-Jahren in einem Fitnessstudio kennengelernt, in dem Betsy arbeitete, und zogen sich nach seiner Karriere weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Gene hatte aus einer früheren Ehe drei Kinder, jedoch keine gemeinsamen mit Betsy. Genes Tochter Leslie Hackman bezeichnete Betsy nach deren Tod als die Person, die ihrem Vater trotz seiner Krankheiten ein längeres Leben ermöglicht habe. In der Vergangenheit hatte Gene in Interviews über das behagliche Ambiente des Hauses in Santa Fe gesprochen, das sie gemeinsam eingerichtet hatten. Doch am Ende spiegelte die Verwahrlosung ihres Anwesens vielleicht auch die gesundheitlichen Herausforderungen wider, denen sich das Paar zuletzt stellen musste.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

