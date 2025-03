Knossis vs. Kruse: Dieses Paar gewinnt "Schlag den Star"

Samstagabend traten Jens "Knossi" Knossalla (38) und seine Verlobte Lia bei Schlag den Star gegen Max (36) und Dilara Kruse an. Die beiden Promi-Paare lieferten sich laut Bild einen langen und sehr chaotischen Kampf. Erst spät in der Nacht, gegen 2 Uhr, stand das Ergebnis fest: Ex-Fußballer Max und seine Dilara sind die Gewinner und dürfen die Prämie von 100.000 Euro mitnehmen. Im letzten Spiel ging es darum, wer schneller eine Pyramide aus Bechern baut – die beiden hatten die Nase vor dem Influencer-Pärchen deutlich vorn. Die Freude und vor allem die Erleichterung bei Max und Dilara war groß und sie fielen sich überwältigt in die Arme.

Unmittelbar nach der Show meldete sich ein erschöpfter Max in seiner Instagram-Story bei seinen Fans. "Ein wirklich spannendes Match mit wirklich tollen Gegnern. Knossi und Lia – bis zum Ende gekämpft. Wir hatten das glücklichere Ende auf unserer Seite. Vielen Dank für eure Unterstützung", meint der Sportler sichtbar glücklich. Aber auch die beiden Verlierer sind nicht enttäuscht, sondern freuen sich für die Sieger. Unter dem Gewinner-Post der offiziellen "Schlag den Star"-Seite kommentiert Knossi: "Das Wichtigste, unsere Freundschaft. Ihr seid die Besten, es war geil! Gratulation."

Der Abend mit "Schlag den Star" war für die vier Kandidaten aber sicherlich ein nervenaufreibender, denn die Show war gespickt von kleinen Unfällen und technischen Pannen. Gleich bei einem der ersten Spiele – einem Parcours, der mit kleinen Gefährten abzufahren war – fuhr Lia geradewegs gegen eine der Säulen, die umkippte und den Geist aufgab. "Ich weiß nicht, ob die zu reparieren ist. Niemand traut sich, diese Säule da zu retten", stellte Kommentator Ron Ringguth fest. Nicht die einzige Säule, mit der Lia an dem Abend aneinandergeriet. Wenig später sollten die Paare blind Einkaufswagen bugsieren – und die 28-Jährige lief geradewegs in den Buzzer. "Irgendwas habt ihr gegen unsere Säulen und Buzzer...", scherzte Moderator Matthias Opdenhövel (54).

Joyn/Willi Weber Dilara und Max Kruse und Knossi und Lia bei "Schlag den Star"

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

