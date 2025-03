P. Diddys Ex Cassie verrät Geschlecht ihres dritten Babys

Die Sängerin Cassie (38) meldet sich superfröhlich bei ihren Fans. In ihrem neuesten Instagram-Beitrag gratuliert sie nicht nur ihrem Ehemann Alex Fine mit liebevollen Worten zum Geburtstag, sondern verrät auch noch ganz nebenbei das Geschlecht ihres dritten gemeinsamen Kindes, das die beiden aktuell erwarten. "Du hast dich um mein Herz gekümmert wie kein anderer, du bist absolut der beste Mädchenpapa und ich freue mich so darauf, dass du jetzt Vater unseres Sohnes wirst", schreibt sie zu einer Reihe verschiedener süßer Familienbilder.

"Die beste Mutter, Frau und meine beste Freundin. Wir lieben dich so sehr", antwortet Alex auf die schönen Worte seiner Cassie. Währenddessen fluten ihre Follower die Kommentarspalte mit Glückwünschen: Sie freuen sich sehr für das Paar und die wachsende Familie. Ihr Text scheint viele Menschen zu rühren – nachdem Cassie ihre Klage und damit auch ihre Vergangenheit mit P. Diddy (55) öffentlich gemacht hatte, freuen sich Fans weltweit darüber, dass sie nach alldem in Alex einen sicheren Hafen gefunden hat. "Ich liebe es, dich so glücklich zu sehen! Danke, Herr, dass du jemanden geschickt hast, der so liebevoll, freundlich und süß zu ihr und ihren Babys ist", schwärmt nicht nur eine Nutzerin.

Bereits im Jahr 2023 verklagte Cassie den Musikproduzenten wegen Missbrauchs. Im Mai 2024 tauchte dann ein Video im Netz auf, das eine grausame Prügelattacke von P. Diddy gegen seine damalige Partnerin zeigte. Danach wurde Cassies Fall neu aufgenommen – und brachte die Anklagewelle gegen den Musikproduzenten ins Rollen. Von 2007 bis 2018 waren die Sängerin und Diddy ein Paar. Ein Jahr nach ihrer Trennung heiratete die Tänzerin ihren jetzigen Ehemann und gründete mit ihm eine Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / cassie Sängerin Cassie, ihre Töchter und ihre Ehemann Alex Fine

Anzeige Anzeige

Instagram / cassie Cassie Ventura und ihr Partner Alex Fine

Anzeige Anzeige

Habt ihr erwartet, dass Cassies drittes Kind ein Junge wird? Ja, das habe ich erraten. Nein, ich habe auf ein Mädchen getippt. Ergebnis anzeigen