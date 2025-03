So wichtig ist das erste Pärchenfoto mit Selena für Benny

Benny Blanco (37) und Selena Gomez (32) haben ein ganz besonderes Foto ihrer Beziehung geteilt, das für beide von unschätzbarem Wert ist. In einer Instagram-Story erzählte Benny, wie der Moment, in dem das Bild entstand, ihm für immer im Gedächtnis bleiben wird. Die Aufnahme, die Selena auf ihrem Instagram-Account präsentiert hatte, entstand während eines Spiels namens "We Are Not Really Strangers". Benny erinnert sich, dass eine Karte sie aufforderte, ein Selfie zu machen – und genau dabei schmiegte sich Selena an ihn. "Ich konnte ihren Herzschlag spüren und hatte keine andere Wahl, als sie zu küssen", offenbarte der Musikproduzent.

Das Foto wurde jedoch nicht nur eine Erinnerung an einen intimen Moment, sondern markierte auch einen Wendepunkt in ihrer Beziehung. Bereits im Dezember 2023 hatten die Musiker ihre Romanze öffentlich gemacht. Ein Jahr später folgte die Verlobung, und seither hat sich das Paar auch beruflich miteinander verbunden. Mit ihrem gemeinsamen Album "I Said I Love You First" und der aktuellen Single "Sunset Blvd" beweisen die beiden, wie gut sie nicht nur privat, sondern auch kreativ harmonieren. Der Song wurde am vergangenen Freitag veröffentlicht und zeugt von einer sinnlichen Dynamik, die auch im begleitenden Musikvideo spürbar ist.

Für Selena und Benny ist die Verbindung ihrer Liebe mit gemeinsamer Musik ein starker Ausdruck ihrer Beziehung. Selena, die ihre Karriere nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin aufgebaut hat, teilt mit Benny, einem erfolgreichen Produzenten und Social-Media-Star, eine Leidenschaft für kreative Projekte. Ihr erster Kuss, so Benny, bleibt für ihn der beste Moment seines Lebens – und sicherlich auch ein Symbol für die Entwicklung, die beide gemeinsam seitdem durchlebt haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

Anzeige Anzeige

Anzeige