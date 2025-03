Zuschauer genervt von Stefan Raabs "Let's Dance"-Auftritt

Viele Let's Dance-Fans fragen sich sicherlich, was das sollte. Am Freitag ging der Tanzwettbewerb wie immer zur Primetime in die nächste Runde. Doch diesmal gab es eine kleine Überraschung: Der Umschlag, der das Ergebnis bereithielt, wurde von niemand Geringerem als Entertainer Stefan Raab (58) gebracht. Damit traf der Moderator aber offenbar nicht gerade den Nerv des Publikums. Im Netz zerreißen die Fans seinen kurzen Gastauftritt. "Mit Stefan Raab wird jede Sendung ohne große Bemühungen zum Gruselkabinett", resümiert ein User auf X und bezieht sich wahrscheinlich auf Stefans unelegante Tanzeinlage mit Profitänzerin Patricija Ionel (30). Ein anderer wird da schon kritischer: "Stefan Raab ist sich auch für nichts zu schade, um seine Sendung zu promoten."

Denn tatsächlich besuchte Stefan "Let's Dance" nicht zum Spaß. Dahinter steckte eine gewitzte Promo-Aktion für seine Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli", bei der er Samstagabend zusammen mit Michael Bully Herbig (56) gegen einen unbekannten Gegner antritt. Gleichzeitig erinnerte er auch an seine andere Show "Du gewinnst hier nicht die Million", mit der er zuvor im "Let's Dance"-Backstagebereich unterwegs war. Der Auftritt am Freitag war auch nicht das erste Mal, dass der 58-Jährige in einer anderen Sendung die Werbetrommel rührte. Den Fans fällt auf: "Bei ProSieben musste Stefan Raab nicht in jeder Show Werbung für sich machen." Warum er das nach seinem Wechsel zu RTL jetzt tut – darüber lässt sich nur spekulieren.

Ein Grund für Stefans ständiges Aufploppen in anderen Formaten könnte das schwächelnde Interesse an seinen eigenen Projekten sein. Nachdem "Du gewinnst hier nicht die Million" im Stream gänzlich den Bach runterging, sah der Wechsel ins TV für die Quoten deutlich besser aus. Doch aktuell verzeichnet das Format eher mittelmäßige Zuschauerzahlen. Darüber hinaus wird Stefan auch für seine Ambitionen in Sachen Eurovision Song Contest kritisiert. Seine Wahl fiel im Vorentscheid auf das Duo Abor & Tynna und den Song "Baller" – und das, obwohl der eindeutige Fan-Favorit die etablierte Mittelalter-Metal-Band Feuerschwanz war. Die Entscheidung für das Pop-Duo stößt bei Fans auf dementsprechend viel Kritik. Auf Instagram sammeln sich enttäuschte Kommentare wie "Das wird auf jeden Fall der erste Platz... von hinten" oder "Hoffe, da passiert die nächsten Wochen stimmlich noch etwas. Sonst sieht es leider schlecht aus!"

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab und Bully Herbig bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli"

