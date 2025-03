Das war der letzte Social-Media-Beitrag von AnNa R. (†55)

Am Montag wurde die Öffentlichkeit mit traurigen Nachrichten konfrontiert: AnNa R. (✝55), die Sängerin des Pop-Duos Rosenstolz, ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account bestätigten ihre langjährigen Weggefährten, Manager Frank Wiedermann und Schlagzeuger Manne Uhlig, die Nachricht in einem bewegenden Statement. "Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und 'König:in' schockiert und verwirrt uns zutiefst", hieß es darin. Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Andrea Neuenhofen hieß, hinterlässt ein musikalisches Erbe, das über Generationen hinweg geliebt wurde. Besonders überraschend war die Nachricht ihres Todes angesichts ihrer aktiven Präsenz auf Social Media in den letzten Wochen.

Nur wenige Tage vor ihrem Tod teilte AnNa einen Clip von einem ihrer letzten Fernsehauftritte. Im September 2023 performte sie gemeinsam mit Henning Wehland (53) im ARD-Morgenmagazin ihren Song "Augen zu". Unter den Beitrag schrieb sie nachdenklich die Worte: "Wie immer, sagst du nicht ein Wort." Viele Fans freuten sich über die Rückmeldung der sonst oft zurückhaltenden Sängerin. "Schön, wieder mehr von dir zu hören", kommentierte ein User. Ebenso hatte AnNa in den letzten Wochen mit Bildern von der Bühne oder Beiträgen, in denen sie Fanfragen beantwortete, Einblicke in ihr Leben gegeben. Ihre angekündigte Tour für den Herbst dieses Jahres ließ Hoffnungen auf eine musikalisch spannende Zukunft aufkommen, die nun abrupt zerplatzt sind.

AnNa war eine der prägendsten Stimmen der deutschen Popmusik. Seit der Gründung von Rosenstolz 1991 in Berlin erlangte sie gemeinsam mit Peter Plate (57) zahlreiche Chart-Erfolge. Besonders Songs wie "Ich geh in Flammen auf" oder "Liebe ist alles" machten das Duo unvergesslich. Mit ihrer markanten Stimme wurde die Sängerin für viele Fans eine konstante Begleiterin in emotionalen Momenten. Auch privat war bekannt, wie sehr AnNa die Nähe zu ihrer Fangemeinde schätzte. Immer wieder betonte sie in Interviews und Statements, wie viel Freude und Halt ihr ihre Musik und ihre treue Anhängerschaft gaben. In ihrem musikalischen Wirken bleibt sie unsterblich.

Getty Images Peter Plate und AnNa R., März 2007

Getty Images AnNa R., Sängerin

