Patrick Schwarzenegger und Abby Champion modeln gemeinsam

Patrick Schwarzenegger (31) und seine Verlobte, das Model Abby Champion, posierten aktuell gemeinsam für die neueste Kampagne der Marke Skims, die Unterwäsche, Lounge- und Shapewear anbietet. Dabei präsentierten sie Designs aus dem neuen "Wedding Shop" der Marke, der speziell für Brautpaare und Hochzeitsgäste entworfen wurde. Patrick, bekannt aus der Serie "The White Lotus", und Abby gaben Ende 2023 ihre Verlobung bekannt und arbeiten derzeit selbst voller Vorfreude an den Hochzeitsvorbereitungen. Die Fotos in Unterwäsche posteten beide voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil, weitere Bilder der Kampagne sind bei Skims selbst zu sehen.

In einem Statement sprach Abby laut Just Jared über die Zusammenarbeit und teilte ihre Begeisterung: "Das ist eine so aufregende Zeit in meinem Leben, und ich möchte mich in jedem Moment wohlfühlen." Auch Patrick zeigte sich hocherfreut: "Es war eine lustige Erfahrung, zusammen mit Abby Teil des Skims Wedding Shops zu sein, und es hat mich noch mehr auf unseren großen Tag eingestimmt." Besonders angetan sei er davon gewesen, dass die Kollektion auch passende Teile für Männer habe, was bei Hochzeiten oft vernachlässigt werden würde. Kim Kardashian (44), die Co-Gründerin von Skims, lobte das Paar und beschrieb deren Liebe als "wunderschön, was in jeder Aufnahme erkennbar ist".

Patrick, Schauspieler und Teil der berühmten Schwarzenegger-Familie, und Abby sind seit mehreren Jahren ein Paar. Abby begann ihre Modelkarriere mit 17 Jahren und ist heute auf internationalen Laufstegen gefragt, während Patrick mit Auftritten in Produktionen wie der Serie "The White Lotus" Fuß in Hollywood gefasst hat. Die beiden halten ihre Beziehung weitgehend privat, treten jedoch gelegentlich für besondere Projekte wie dieses gemeinsam vor die Kamera. Erst kürzlich teilte Patrick zudem das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung. Fans dürfen gespannt sein, welche Einblicke sie in Zukunft von ihrem Leben und der bevorstehenden Hochzeit ermöglichen.

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger am Strand

