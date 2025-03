Cruz Beckham startet Musik-Karriere mit legendärer Hilfe

Cruz Beckham (20), der jüngste Sohn von Fußballlegende David Beckham (49) und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (50), möchte nun musikalisch durchstarten. Der 20-Jährige hat laut Luke Pritchard, dem Frontmann der britischen Indie-Band The Kooks, großes Talent und ähnliche Musikvorlieben wie der 40-Jährige. "Er hat einen wirklich guten Musikgeschmack", sagte Luke im Gespräch mit der Zeitung The Sun und fügte hinzu, dass die beiden bereits begonnen haben, gemeinsam Musik zu machen: "Wir haben angefangen, zusammen Songs zu schreiben und sind Freunde geworden."

Die Zusammenarbeit mit Luke ist nur ein Teil von Cruz’ Plänen für seine musikalische Zukunft. In der Vergangenheit arbeitete er bereits mit renommierten Songwritern wie Ed Frewett, der Hits für One Direction und Little Mix schrieb, und dem Produzenten Fred Ball, der mit Stars wie Rihanna (37) und Beyoncé (43) zusammenarbeitete. Nachdem er seine erste Single "If Every Day Was Christmas" 2016 mit Erfolg veröffentlichte, entwickelt sich Cruz musikalisch weiter und will sich auf einen "organischeren, gitarrenlastigen Sound" konzentrieren. Erst vor Kurzem wechselte er daher zu C3, einer Managementfirma, die Indie-Bands wie 30 Seconds To Mars und Modest Mouse betreut. Noch liegt der Fokus darauf, ein perfektes Set-up für Liveauftritte zu schaffen, bevor seine neue Musik offiziell vorgestellt wird.

Musik spielte schon immer eine Rolle im Leben des Beckham-Sprosses. Bereits als Kind begleitete er die Spice Girls auf die Bühne, als er mit seiner Mutter Victoria zu "Mama" performte. Später zeigte er auf Social Media mehrfach sein Können mit Gitarre, Klavier und sogar der Mandoline. Seine Familie unterstützt ihn dabei seit Jahren. Im Jahr 2023 sorgte Cruz mit einem Überraschungsauftritt in einem Pub für Aufsehen, bei dem er mit einer Coverversion von "Come Together" von den Beatles sein Talent unter Beweis stellte. Trotz prominenter Eltern zeigt er sich ambitioniert und möchte mit harter Arbeit in der Musikbranche bestehen.

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham spielt an Weihnachten Gitarre

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Victoria Beckham, David Beckham, Harper Beckham und Romeo Beckham, September 2024

