Königin Letizias Mutter Paloma führt sehr diskrete Romanze

Paloma Rocasolano, die Mutter von Königin Letizia von Spanien (52), führt seit 2021 eine Beziehung mit dem britisch-nigerianischen Geschäftsmann Marcus Brandler, wie die DailyMail berichtet. Der 68-Jährige, der in Spanien und Großbritannien zu Hause ist, wurde von Letizia, die sich öffentlich ganz natürlich zeigt, und ihrer Schwester Telma offenbar herzlich in der Familie aufgenommen. Die beiden machten ihre Beziehung erstmals 2022 öffentlich, als sie gemeinsam bei den alljährlichen Prinzessin-von-Asturien-Preisen gesehen wurden. Im Sommer 2023 zog Paloma aus Madrid in die Küstenstadt Los Belones, um mit Marcus dort ein gemeinsames Leben zu führen.

Marcus, der lange in der Import- und Exportbranche tätig war, lebte zuvor in Barcelona und Madrid, bevor er sich mit Paloma in der Gemeinde mit vielen englischen Bewohnern niederließ. Sein Unternehmen, das sich auf den Handel mit Kaffee, Tee und Gewürzen spezialisierte, wurde 2023 nach dem Tod von einem seiner Brüder aufgelöst, was laut spanischen Berichten auf eine bevorstehende Ruhestandsplanung des Unternehmers hindeutet. Die Beziehung der beiden scheint von viel Harmonie geprägt zu sein, was ein Überraschungsgeburtstag für Paloma, organisiert von Marcus, im Kreis ihrer Familie unterstrich.

Paloma, ehemals als Krankenschwester tätig und eine Person, die stets auf Diskretion bedacht ist, zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Dennoch besucht sie regelmäßig wichtige royale Familienereignisse, wie die Konfirmation ihrer Enkelin Sofía (17) im Mai 2023. Ihr Partner Marcus, der in Nigeria geboren wurde und an der Seite seiner katalanischen Ex-Frau drei Söhne großgezogen hat, teilt mit ihr offenbar eine Vorliebe für ein ruhigeres Leben. Beide genießen Spaziergänge durch ihre neue Wahlheimat und entspannte Stunden am Strand, weit weg vom Rampenlicht des spanischen Königshauses.

Getty Images Spanische Königsfamilie, Juni 2024

LLUIS GENE/AFP via Getty Images Königin Letizia bei den Premio Planeta Awards 2024

