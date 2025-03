Toxisch? "Are You The One?"-Joanna und Joshi zoffen sich

Zwischen Joanna und Joshua, auch "Joshi Josh" genannt, kracht es bei Are You The One? gewaltig. Die Stuttgarterin ist schwer enttäuscht vom untreuen Verhalten des Aacheners – und das lässt sie ihn spüren. Als Joshi das klärende Gespräch sucht, hält sie eine Brandrede gegen ihn. "Du bist der Grund, warum ich niemandem vertrauen kann", wirft sie ihm an den Kopf. Dann legt sie nach: "Ich will dich nicht mehr sehen, ich will mit dir nicht mehr reden. Ich will kotzen, wenn ich dich sehe." Joshi ist mit seinem Latein am Ende. "Wie kann ich ihr erklären, dass ich sie wirklich gern habe? Bei so viel Schei*e, die ich gemacht habe, kann ich doch keinem erzählen: 'Hör zu, ich hab dich wirklich gern'", gibt er achselzuckend zu.

Doch was ist überhaupt zwischen den beiden vorgefallen? Schon in der ersten Doppelfolge fiel Joshi dadurch auf, dass er verschiedenen Frauen gleichzeitig Hoffnung machte. Er erzählte Joanna, Chiara und Anna, sie seien seine erste Wahl – das Trio kam seinen Lügengeschichten aber schnell auf die Schliche. Joanna gab Joshi daraufhin wiederholt eine Chance und glaubte stets daran, er könne ihr nun treu bleiben. In Folge zwölf überraschte die 26-Jährige schließlich Joshi beim Knutschen mit Chiara unter der Dusche. Und obwohl sie die beiden in flagranti erwischt hatte, beteuerte der 24-Jährige todernst: "Ich mache nichts."

Nach dem großen Streit schafft es Joshi dann aber doch, Joanna den Wind aus den Segeln zu nehmen. Er gesteht sich seine Fehltritte ein, beteuert jedoch: "Du bist die einzige Frau, die ich hier mag." Auch Joanna gibt zu, dass sie den Studenten vermisst hat – und schon knutschen die beiden wieder miteinander. "Ich geb das wirklich ungern zu, aber ich mag den Idioten halt. Ich hasse ihn, aber ich mag ihn", erzählt sie. Joshi kann sein Glück kaum fassen. "Ich hab keinen blassen Schimmer, wie ich das geschafft habe. Wenn du mich fragst, wo der Wendepunkt war – Bruder, keine Ahnung", gesteht er im Interview.

RTL / Frank Beer Joanna "Are You The One?"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Joshua

