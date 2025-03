Catwalk übers Wasser: Diese Kandidaten fliegen bei GNTM raus

Auch in dieser Woche müssen sich die Jungs von Germany's Next Topmodel wieder auf dem Laufsteg beweisen. Und der hat es abermals in sich: Der lange, gläserne Catwalk wurde in einen Pool hineingebaut! Dadurch stehen die Kandidaten bis zu den Knien im Wasser, was für einige ein echtes Hindernis darstellt. Auch die prominenten Gastjuroren machen die Sache nicht gerade entspannter, denn die Promi-Zwillinge Bill (35) und Tom Kaulitz (35) stehen Modelchefin Heidi Klum (51) zur Seite. Am Ende erwischt es gleich drei Kandidaten: Jonathan, Felix S. und Reality-TV-Bekanntheit Ryan Wöhrl müssen die Show verlassen. Die restlichen 16 Kandidaten fliegen mit Heidi nach Los Angeles.

Besonders Felix ist von seinem Exit sehr enttäuscht. "Ich wollte unbedingt nach L.A., weil es auch meine Traumstadt ist. Ich will da unbedingt mal leben, und da wäre ich halt jetzt so schon ein Stückchen näher gewesen", meint der Österreicher traurig. Auch seine Mitstreiter zeigen sich davon berührt. Für Tim und Mattes war Felix auch eine Bezugsperson, die sie enorm unterstützt hat. Doch die Challenge war einfach zu hart – und bei Jonathan und Felix kommt noch dazu, dass das Sedcard-Shooting nicht besonders gut lief. Fotograf Yu Tsai war von Felix regelrecht gelangweilt und zeigte sich mehr als enttäuscht von John. Der Bayer konnte trotz seiner mehrjährigen Modelerfahrung die Anweisungen des Fotografen nicht umsetzen.

In L.A. warten auf die Kandidaten aber nicht nur die ersten Castings – auch die Mädchen der diesjährigen Staffel stoßen endlich auf ihre Mitstreiter. Obwohl die Girls beim diesmaligen Entscheidungswalk zugucken durften, gab es bisher noch keinen Kontakt zwischen den beiden Gruppen. In der glitzernden Promi-Stadt sind sie dem schon einen großen Schritt näher. Allerdings müssen sich die Girls vorher noch bei einigen Castings und einem wahrlich tückischen Catwalk beweisen. Wie ProSieben in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden die Models zum Beispiel für Editorials des Elle Magazine und der Sports Illustrated vor der Kamera stehen.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Tom und Bill Kaulitz bei "Germany's Next Topmodel", 2025

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben John, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel", 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige