So süß feierte Lily Collins den Weltfrauentag mit Baby Tove

Erst vor wenigen Wochen begrüßte Lily Collins (35) mithilfe einer Leihmutter ihr erstes Kind mit ihrem Mann Charlie McDowell (41) auf der Welt. In ihre Tochter Tove Jane ist die Schauspielerin ganz vernarrt und gibt stets zuckersüße Einblicke in ihre Kennlernzeit. Ihren ersten Weltfrauentag verbrachte der Emily in Paris-Star deshalb auch mit ganz vielen Kuscheleinheiten mit seiner Kleinen. Auf Instagram teilte Lily ein süßes Foto davon, wie Tove seelenruhig auf ihrer Brust schläft.

In ihrem Posting zeigte sich Lily am Weltfrauentag aber auch etwas nachdenklich. "Als frischgebackene Mutter ist der Internationale Frauentag in diesem Jahr ein wenig anders. Ich habe in letzter Zeit viel über die kleine Lil nachgedacht und über all die Generationen von Frauen, die vor mir da waren", schrieb die Tochter von Phil Collins (74). Lily zeigte sich dankbar darüber, eine Frau und Mama zu sein, zudem würdigte sie alle Frauen auf der ganzen Welt.

Die besonderen Momente mit Baby Tove scheint Lily in vollen Zügen zu genießen. Ihrem Mann geht es da offenbar nicht anders. So unternahm die kleine Familie erst vor wenigen Tagen einen kleinen Ausflug zusammen an den Strand – das erste Mal für Lily und Charlies Tochter. Ob sie auf dem Weg dahin im Auto möglicherweise Musik von Opa Phil hörten? Möglich wäre es. Der Hollywoodstar stellt nämlich bereits früh sicher, dass seine Tochter die besten Hits ihres Großvaters kennt.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025

Getty Images Lily Collins bei der Met Gala 2023

