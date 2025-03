Hilaria verbietet Ehemann Alec Baldwin im Interview den Mund

Im Rahmen eines Interviews mit "Extra" haben Alec Baldwin (66) und seine Frau Hilaria (41) erneut für Gesprächsstoff gesorgt. Das Paar, das gemeinsam sieben Kinder großzieht, sprach unter anderem über die mögliche zweite Staffel ihrer Reality-TV-Serie "The Baldwins". Als sie dazu befragt wurden, deutete Alec scherzhaft an, dass es vielleicht "Die Hilaria-Show" geben könnte. Während er seine Frau dann noch mit Komplimenten wie "Es wird großartig. Du bist eine Gewinnerin" bedachte, erregte Hilaria Aufmerksamkeit, als sie ihrem Ehemann vor laufender Kamera barsch den Mund verbot. "Wenn ich spreche, sprichst du nicht. Psst!", wies sie Alec zurecht und blockierte sein Gesicht mit ihrer Hand. Alec, der bekannt für seinen schlagfertigen Humor ist, reagierte mit einem theatralischen Blick in die Kamera und zog sich kurzzeitig aus dem Interview zurück.

Die Szene, die eigentlich zur Promotion der Reality-Show dienen sollte, wurde online hitzig diskutiert. Während Alec im Interview versuchte zu beschwichtigen, indem er erklärte, er habe in der Serie "einige lustige Szenen" eingebracht, unterbrach ihn Hilaria erneut und meinte, diese seien schlicht "rausgeschnitten" worden. Der Höhepunkt der angespannten Dynamik kam, als Hilaria ihn wiederholt aufforderte, sie nicht abzulenken, und dabei deutlich ungeduldig wurde: "Hör auf! Du nervst mich. Stopp. Das ist nicht niedlich." Die Zuschauer der Szene waren gespalten: Während einige die Situation als harmlosen Ehehumor deuteten, fanden andere Hilarias Umgang mit Alec respektlos. Kommentare wie "Er sieht aus wie ein Gefangener" prägten die Reaktionen im Netz.

Hilaria und Alec, die seit 2012 verheiratet sind, geben durch die Reality-Show einen Einblick in ihr turbulentes Familienleben mit ihren sieben Kindern – und Alec Baldwins Tochter Ireland Baldwin (29) aus seiner früheren Ehe mit Kim Basinger (71). Der Schauspieler und die Yoga-Lehrerin sind bekannt dafür, keine Scheu vor der Öffentlichkeit zu haben, was ihnen jedoch nicht immer Sympathien einbringt. Trotz aller Kontroversen betont das Paar regelmäßig, wie wichtig ihnen Familie und Zusammenhalt sind – ganz gleich, wie chaotisch es manchmal zugehen mag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

Anzeige Anzeige