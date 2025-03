Nach Tod von Carl: Dolly Parton geht es besser als gedacht

Dolly Parton (79) hat zu Gast bei einer Eröffnungsfeier über den Verlust ihres geliebten Ehemanns Carl (82) Dean gesprochen. Der 82-Jährige, mit dem die Country-Ikone fast 60 Jahre verheiratet war, starb am 3. März in Nashville. In einem Gespräch mit Knox News verriet Dolly, dass sie mit der Trauer besser zurechtkommt, als sie erwartet hätte. "Ich bin mit ihm 60 Jahre lang zusammen gewesen", sagte sie, "es ist schwer, weil er eine Lücke in meinem Herzen hinterlassen hat, aber ich werde sie mit schönen Erinnerungen füllen." Bei ihrer ersten öffentlichen Veranstaltung nach Carls Tod, der 40. Saisoneröffnung von ihrem Freizeitpark "Dollywood", zeigte sich die Sängerin gefasst und dankte den Fans für deren Unterstützung.

Carl Dean führte ein zurückgezogenes Leben, fernab vom Rampenlicht, und trotzdem war er eine wichtige Stütze für Dolly. Er besuchte beispielsweise das Dollywood-Themenparkgelände regelmäßig ohne seine berühmte Frau – anonym und mit selbst gekauftem Ticket. "Er stand einfach in der Schlange wie jeder andere auch", erzählte die Sängerin mit einem Schmunzeln. Dabei blieb sein Blick immer skeptisch, aber konstruktiv: Oft habe er ihr Anregungen zu Verbesserungen am Park mitgeteilt. Nur selten ließ sich Dean gemeinsam mit seiner Frau in der Öffentlichkeit blicken, was jedoch nie das Band ihrer Beziehung trübte.

Die außergewöhnliche Liebesgeschichte begann 1964 vor einem Waschsalon in Nashville. Dolly, damals gerade 18 Jahre alt, wurde auf den späteren Lebenspartner aufmerksam, als er sie aus seinem weißen Chevrolet heraus ansprach. Für Carl war ab diesem Zeitpunkt klar, dass die Künstlerin für ihn bestimmt ist. "Mein erster Gedanke war: 'Ich werde dieses Mädchen heiraten.' Mein zweiter war: 'Gott, sie sieht gut aus.' Und das war der Tag, an dem mein Leben begann", erzählte der US-Amerikaner 2016 gegenüber Entertainment Tonight. 1966 traten die beiden dann in einer kleinen privaten Zeremonie vor den Traualtar. Kinder bekam das Ehepaar nicht.

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton im Mai 1977

