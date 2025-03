So süß gratuliert Demi Moore Bruce Willis zum 70. Geburtstag

Demi Moore (62) hat ihren Ex-Mann Bruce Willis (70) zu seinem 70. Geburtstag mit einer herzlichen Hommage überrascht. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Reihe privater Fotos von Bruce mit seinen drei Töchtern Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31) sowie seiner einjährigen Enkelin Louetta (1). Zu den rührenden Bildern schrieb Demi: "Herzlichen Glückwunsch, BW! Wir lieben dich." Besonders innig ist eine Aufnahme, auf der Demi und Bruce sich umarmen, während andere Fotos ihn liebevoll in familiären Momenten zeigen.

Die Fotos gewähren einen seltenen Einblick in das Familienleben des Hollywoodstars, der sich 2022 aus der Öffentlichkeit zurückzog, nachdem bei ihm Aphasie diagnostiziert wurde. Später erhielt er die bittere Diagnose einer frontotemporalen Demenz. Auch die Töchter Rumer, Scout und Tallulah teilten liebevolle Worte und Erinnerungen an ihren Vater auf Social Media. Scout schrieb beispielsweise: "Jeden Tag danke ich den Göttern, dass 50 Prozent meiner DNA von ihm sind." Ehefrau Emma Heming Willis, mit der Bruce seit 2009 verheiratet ist und zwei weitere Kinder hat, bat die Fans, den ehemaligen Schauspieler "mit Liebe zu überschütten", damit er die Unterstützung spüren könne.

Dass Demi und Bruce trotz ihrer Scheidung einander nah geblieben sind, ist kein Geheimnis und wohl einzigartig in Hollywood. Die beiden zählen seit Jahren zu den Vorzeigebeispielen für eine funktionierende Patchworkfamilie. Gemeinsam meisterten sie nicht nur die Erziehung ihrer Töchter, sondern stehen Bruce jetzt auch in dieser schwierigen Zeit zur Seite. In Interviews betonte die Schauspielerin immer wieder den Respekt und die Zuneigung, die zwischen ihr und ihrem Ex-Mann herrschen. Mit ihrem Instagram-Post zeigte sie nun erneut, wie stark das Band zwischen ihnen und ihrer gemeinsamen Familie ist – ein Beweis dafür, dass wahre Freundschaft über alle Hindernisse hinweg bestehen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis mit seiner Enkelin Louetta

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001

Anzeige Anzeige