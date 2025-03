Zara McDermott und Sam Thompson nach Trennung neu verliebt?

Sowohl der britische Radiomoderator Sam Thompson (32) als auch seine Ex-Freundin Zara McDermott (28) scheinen ihre Trennung inzwischen verdaut zu haben. Wie ein Insider dem Mirror verriet, tummelt sich der Moderator immer häufiger im Londoner Nachtleben, genießt das Single-Dasein und hat bereits einige Dates gehabt – auch wenn eine feste Beziehung für ihn momentan keine Priorität hat. "Sam hat Spaß und möchte sich nicht binden", erklärte die Quelle weiter. Hingegen soll seine frühere Freundin Berichten zufolge mittlerweile mit One-Direction-Star Louis Tomlinson (33) liiert sein.

Trotzdem scheint das Tempo, mit dem Zara nach dem Liebesende ein neues Beziehungsglück gefunden hat, nicht spurlos an Sam vorbeigegangen zu sein. Laut dem Insider habe Sam es als "tough" empfunden, dass Zara so schnell weitergezogen ist, jedoch sei er sich darüber bewusst, dass das Liebesaus schon länger absehbar war. "Natürlich war die Trennung traurig, aber sowohl Sam als auch Zara hatten das Ende schon vor einer Weile akzeptiert", erklärte die Quelle dem Mirror. Zara sei glücklich mit der neuen Situation. "Sie fühlt sich wie im siebten Himmel, sie liebt es, verliebt zu sein", hieß es weiter. Während Sam also eher lockere Dates bevorzugt und seine Single-Zeit genießt, scheint Zara das Glück in einer neuen Beziehung gefunden zu haben.

Sam und Zara waren fünf Jahre lang ein Paar, bevor sie Ende 2024 ihre Beziehung endgültig beendet haben. In dieser Zeit ließen sie ihre Fans nicht nur an romantischen Highlights, sondern auch an mehreren dramatischen Trennungen und anschließenden Versöhnungen teilhaben. Besonders in Sams Podcast "Staying Relevant" sprach er offen über seine Gefühle nach dem Beziehungsende, was ihm viel Zuspruch von Fans einbrachte.

Getty Images Louis Tomlinson, Musiker

Getty Images Sam Thompson, Reality-TV-Star

