Loyal? Tara Tabitha ist gespannt auf "The 50"-Ausstrahlung

Am Montag ist es endlich so weit: Die ersten vier Folgen der zweiten Staffel The 50 flackern wieder über die Bildschirme. Wie ein Trailer bereits gezeigt hat, können sich die Zuschauer wieder auf jede Menge Drama, Emotionen, hinterlistige Aktionen und Lügen gefasst machen. Auch die diesjährige Teilnehmerin Tara Tabitha (32) kann die Ausstrahlung kaum noch abwarten. Die Österreicherin ist gespannt, wer ihr etwas vorgemacht hat. Sie selbst sei stets aufrichtig gewesen, wie sie im "Blitzlichtgewitter"-Podcast verrät: "Ich finde, ich war sehr loyal. Ich habe mich eingesetzt für Leute, ich habe versucht, Leuten zu helfen oder Leute zu retten. Schauen wir mal, ob ich auch die gleiche Loyalität bekommen habe."

Zudem verrät Tara, dass ihr die Teilnahme an "The 50" Staffel zwei viel Spaß bereitet habe. "Ich finde die Show sehr spannend. Ich finde es gut, dass man einerseits die Möglichkeit hat, ohne körperlichen oder Fitness-Vorteil Spiele zu gewinnen und weiterzukommen", erklärt sie. Andererseits sei das Format aber nicht zu unterschätzen, weil sich eben einige schwierige Allianzen ergeben würden. Nichtsdestoweniger würde der Realitystar an diesem "sehr interessanten Format" noch mal teilnehmen.

"The 50" ist nicht die einzige Show, in der die Trash-TV-Bekanntheit dieses Jahr zu sehen sein wird. Wie Tara weiter erzählt, habe sie bereits drei Shows für 2025 abgedreht – um welche Formate, abgesehen von "The 50", es sich handelt, muss sie vorerst aber für sich behalten. In der Vergangenheit nahm sie bereits am Dschungelcamp, Forsthaus Rampensau und diversen Dating-Shows teil. Doch von diesen wird sich Tara wohl zukünftig fernhalten, denn die Beauty ist wieder in festen Händen. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, behält sie aber noch für sich.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

RTL Tara Tabitha, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

