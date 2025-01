UK-Star Jack Fincham muss wegen Hundebisses ins Gefängnis

Jack Fincham gewann 2018 die UK-Version von Love Island. Seitdem war der Realitystar schon in den einen oder anderen Skandal verwickelt. Nun muss sich der Brite erneut vor Gericht verantworten. Wie unter anderem Mirror berichtet, hatte sein Hund zwei Personen attackiert. Nach dem ersten Vorfall verpflichtete das Gericht den Influencer dazu, seinem Hund einen Maulkorb anzulegen, was dieser allerdings versäumte. Aus diesem Grund wurde er jetzt zu einer Gefängnisstrafe von sechs Wochen sowie 4.359 Euro Bußgeld verurteilt. Da der Familienvater "keine Ersparnisse" habe, werde er diesen Betrag in Ratenzahlungen abstottern.

In dieser schwierigen Zeit kann sich der Boxer auf seine Freundin Chloe Brockett verlassen. Nachdem in den vergangenen Monaten viel über ihren Beziehungsstatus spekuliert wurde, präsentierten sie sich laut Berichten der Zeitung im Gerichtssaal als vereinte Front. Als das Urteil verkündet wurde, soll die The Only Way Is Essex-Bekanntheit in Tränen ausgebrochen sein. Auch Jacks Bruder und seine Eltern unterstützten ihn während des Prozesses.

Chloe und der 33-Jährige führen seit 2019 eine On-off-Beziehung. Zuletzt trennten sich die beiden TV-Stars im November des vergangenen Jahres. Damals berichtete sie ganz unverblümt auf Instagram: "Ich und Jack sind nicht mehr in einer Beziehung. Die Last eines 32-Jährigen zu tragen, der sich weigert, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen, ist etwas ermüdend geworden." Nur eine Woche später schwärmte die ehemalige Friseurin allerdings schon wieder von ihrem Partner Jack im Netz und schien damit das erneute Liebes-Comeback zu bestätigen.

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham und Chloe Brockett, Januar 2025

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham und Chloe Brockett, Dezember 2024

