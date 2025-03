Frauenpower: Kylie Kelce nimmt Michelle Obama in Schutz

Kylie Kelce (32), Ehefrau des NFL-Stars Jason Kelce (37), sorgte diese Woche mit einer besonderen Podcast-Folge für Schlagzeilen. Die 32-Jährige hatte die ehemalige First Lady Michelle Obama (61) in ihrer Show "Not Gonna Lie" zu Gast und veröffentlichte daraufhin einen Clip der Episode auf Instagram. Doch unter dem Video kommentierte eine Nutzerin namens Dana mit einem Würge-Emoji, was Kylie nicht unkommentiert ließ. Sie reagierte direkt: "Hi Dana. Wir machen das hier eigentlich nicht. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, scroll einfach weiter."

In der Podcast-Folge lobte Kylie die 61-jährige Michelle für ihren inspirierenden Lebensweg und die öffentliche Ausstrahlung von Stärke. Mit Blick auf ihre Erfahrungen im Jahr 2008, als sie zum ersten Mal wählen durfte, erklärte Kylie, wie beeindruckt sie von Michelle als Partnerin an der Seite ihres Mannes Barack Obama (63) war: "Das Bild weiblicher Stärke, das Sie vermittelt haben, war wirklich außergewöhnlich." Michelle revanchierte sich für die lobenden Worte und zeigte sich von Kylies Mut beeindruckt, ein viertes Kind zur Welt zu bringen. "Ich habe bei zwei Kindern aufgehört, weil ich dachte, wir bekommen noch ein Verrücktes", scherzte Michelle über ihre eigenen Überlegungen zu einer Familienerweiterung.

Kylie und Jason, die bereits stolze Eltern von drei Töchtern sind, haben ihre Familie immer ins Zentrum ihres Lebens gestellt. Michelle betonte im Gespräch, wie wichtig es sei, Mut zu zeigen – sowohl beim Familienleben als auch innerhalb der Gesellschaft. Das Treffen zwischen den beiden Frauen zeigt eindrucksvoll, wie viel gegenseitiger Respekt und Frauenpower in einem lockeren Dialog zum Ausdruck kommen können.

Newspress / BACKGRID Kylie und Jason Kelce beim Cannes Lions Festival im Juni 2024

Getty Images Barack Obama und Michelle Obama, August 2024

