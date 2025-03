Teddi Mellencamp dankt ihrem Ex Edwin für Unterstützung

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Reality-Serie The Real Housewives of Beverly Hills, zeigte sich jetzt in den sozialen Medien dankbar für die Unterstützung ihres Noch-Ehemannes Edwin Arroyave (47). So begleitete Edwin, mit dem Teddi drei gemeinsame Kinder hat, ihre älteste Tochter kürzlich zu ihrer Wissenschaftsmesse, da Teddi selbst zu diesem Zeitpunkt medizinisch behandelt wurde. Zu einem Video des Auftritts ihrer Tochter schrieb Teddi: "So stolz auf Slate und Lila. Gewinnerinnen der Wissenschaftsmesse. Ich bin dankbar, dass Edwin da war, um die Mädchen zu unterstützen."

Noch vor wenigen Tagen erlebte Teddi einen besonders emotionalen Moment mit Tochter Slate, als sie gemeinsam an einem Reitturnier teilnahmen. Slate gewann den Titel "Circuit Champion". Teddi, die nach ihrer Operation an zwei Gehirntumoren mit einer laufenden Strahlentherapie kämpft, schrieb auf Instagram über diesen besonderen Moment: "Gemeinsam wieder zu reiten ist die beste Ergänzung zu meinen medizinischen Behandlungen." Während sie mental Kraft aus solchen Erlebnissen schöpft, gab sie auch ehrliche Einblicke in ihre gesundheitlichen Herausforderungen. In einem Video teilte sie mit ihren Followern, wie emotional belastend der neue Alltag ist.

Obwohl Teddi und Edwin im November 2024 nach 13 Ehejahren ihre Scheidung ankündigten, scheint das Paar in den momentanen Krisenzeiten enger zusammenzuhalten. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly erklärte, ist die Trennung derzeit kein Thema: "Der Fokus liegt voll und ganz auf Teddis Genesung und der Unterstützung der Familie."

Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025

Edwin Arroyave, 2022

